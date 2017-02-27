p_vovk74 написав:Но беда в том, что это изобретение было сделано 1100 лет назад. Порох, компас и прочее - примерно в ту же эпоху, плюс-минус полтыщи лет. С тех пор из Китая ничего эпохально толкового не пришло (опиум не считаем, не тот профиль). За последнюю 1000 лет в Китае либо полностью атрофировалась способность изобретать, либо это стало просто нерентабельно и остается нерентабельным и по сей день.
РЕЙТИНГ СТРАН МИРА ПО УРОВНЮ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ АКТИВНОСТИ National Science Foundation: Science and Engineering Indicators
1. США 2. Китай 3. Япония 4. Германия 5. Великобритания
yama написав: Так ось ! Немає жодного відомого на весь світ китайського технологічного винаходу , пристрою, механізму . Тобто немає чогось технологічно чим би Китай був відомий на весь світ . Немає престижних відомих освітніх закладів.
Бумага, порох, компас, книгопечатание, воздушные змеи и многое другое
на том уровне и остались, кроме того многие пункты из этого списка были так давно что уже не доказуемо
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 2k.livejournal.com/520078.html
p_vovk74 написав:Но беда в том, что это изобретение было сделано 1100 лет назад. Порох, компас и прочее - примерно в ту же эпоху, плюс-минус полтыщи лет. С тех пор из Китая ничего эпохально толкового не пришло (опиум не считаем, не тот профиль). За последнюю 1000 лет в Китае либо полностью атрофировалась способность изобретать, либо это стало просто нерентабельно и остается нерентабельным и по сей день.
РЕЙТИНГ СТРАН МИРА ПО УРОВНЮ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ АКТИВНОСТИ National Science Foundation: Science and Engineering Indicators
1. США 2. Китай 3. Япония 4. Германия 5. Великобритания
Китай вже переплюнув шТати по будівницту суперкомп'ютерів див к-сть ядер (!!!)
freeze написав:РЕЙТИНГ СТРАН МИРА ПО УРОВНЮ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ АКТИВНОСТИ National Science Foundation: Science and Engineering Indicators
1. США 2. Китай 3. Япония 4. Германия 5. Великобритания
Уровень - это очень хорошо, просто отлично! Но что именно уникального Китай дал миру за последние 500 лет? За 100? Ну, за 50? Ну хотя бы за 10? В том-то и дело, что ничего. А сколько уникального изобретено в остальном мире за тот же период? Всё их конструктивное величие закатилось тысячу лет назад. Сейчас осталось только обезьянничанье и усовершенствование чужих изобретений. Тоже достойное занятие, но речь именно об уникальных изобретениях.
дарий написав:Вы ничего не перепутали? термин "опиумные войны" Вам ни о чем не говорит? За шо люблю Британию, как,в прочем,Штаты и Россию,- так это за имперские замашки.
Ладно, с опиумом я погорячился. Тем хуже для Китая. Вообще печальная картина.
Китайцы успешно оккупируют мир, покупая активы и предприятия. Вольво уже китайская. Мотор-сич скорее тоже. В Беларуси они тоже неплохо подружились с Батькой, имеют совместные предприятия. Люди имеют работу, местную "патриочтичную" электронику и т.п.
Электроника без редкоземельных металлов не сможет. А как раз Китай их у себя и придерживает.
И что вообще мир будет делать без китайских кроссовок например? Американцы пошьют? И какая будет и у них цена? Кто это купит?
sergey_sryvkin написав:Китайці - тупі чурки. Так переконливо?..
Ну и как обычно: то ли дело Украина! Сидят украинцы, потомки богов, настоящие сверхлюди, и рассуждают какие все дураки, как у всех всё плохо, и поучают с печи как жить
Тем временем АТБ давно продаёт китайские чипсы (в цилиндрах, закос под принглс). Почему в Украине не нажарили?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234 написав:Китайцы успешно оккупируют мир, покупая активы и предприятия. Вольво уже китайская. Мотор-сич скорее тоже. В Беларуси они тоже неплохо подружились с Батькой, имеют совместные предприятия. Люди имеют работу, местную "патриочтичную" электронику и т.п.
Электроника без редкоземельных металлов не сможет. А как раз Китай их у себя и придерживает.
И что вообще мир будет делать без китайских кроссовок например? Американцы пошьют? И какая будет и у них цена? Кто это купит?
sergey_sryvkin написав:Китайці - тупі чурки. Так переконливо?..
Ну и как обычно: то ли дело Украина! Сидят украинцы, потомки богов, настоящие сверхлюди, и рассуждают какие все дураки, как у всех всё плохо, и поучают с печи как жить
Тем временем АТБ давно продаёт китайские чипсы (в цилиндрах, закос под принглс). Почему в Украине не нажарили?