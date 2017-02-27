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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1903190419051906

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 306
вище 25.65
50%
152
25.55 - 25.6499
8%
26
25.45 - 25.5499
6%
19
25.40 - 25.4499
6%
18
25.35 - 25.3999
4%
11
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
3%
10
нижче 25.25
22%
67
Всього голосів : 306
Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2019 13:46

  p_vovk74 написав:
  freeze написав:РЕЙТИНГ СТРАН МИРА ПО УРОВНЮ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ АКТИВНОСТИ
National Science Foundation: Science and Engineering Indicators

1. США
2. Китай
3. Япония
4. Германия
5. Великобритания

Уровень - это очень хорошо, просто отлично! Но что именно уникального Китай дал миру за последние 500 лет? За 100? Ну, за 50? Ну хотя бы за 10? В том-то и дело, что ничего.
А сколько уникального изобретено в остальном мире за тот же период? Всё их конструктивное величие закатилось тысячу лет назад. Сейчас осталось только обезьянничанье и усовершенствование чужих изобретений. Тоже достойное занятие, но речь именно об уникальных изобретениях.

Опыт СССР (да, кстати, и фашистской Германии) показывает, что самое уникальное изобретение, не доведенное до стадии конвейерного производства (то есть, не обеспеченное технологически), не стоит ни хрена.
juristkostya
 
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