p_vovk74 написав:
Уровень - это очень хорошо, просто отлично! Но что именно уникального Китай дал миру за последние 500 лет? За 100? Ну, за 50? Ну хотя бы за 10? В том-то и дело, что ничего.
А сколько уникального изобретено в остальном мире за тот же период? Всё их конструктивное величие закатилось тысячу лет назад. Сейчас осталось только обезьянничанье и усовершенствование чужих изобретений. Тоже достойное занятие, но речь именно об уникальных изобретениях.
Опыт СССР (да, кстати, и фашистской Германии) показывает, что самое уникальное изобретение, не доведенное до стадии конвейерного производства (то есть, не обеспеченное технологически), не стоит ни хрена.