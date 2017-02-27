freeze написав:РЕЙТИНГ СТРАН МИРА ПО УРОВНЮ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ АКТИВНОСТИ National Science Foundation: Science and Engineering Indicators
1. США 2. Китай 3. Япония 4. Германия 5. Великобритания
Уровень - это очень хорошо, просто отлично! Но что именно уникального Китай дал миру за последние 500 лет? За 100? Ну, за 50? Ну хотя бы за 10? В том-то и дело, что ничего. А сколько уникального изобретено в остальном мире за тот же период? Всё их конструктивное величие закатилось тысячу лет назад. Сейчас осталось только обезьянничанье и усовершенствование чужих изобретений. Тоже достойное занятие, но речь именно об уникальных изобретениях.
Опыт СССР (да, кстати, и фашистской Германии) показывает, что самое уникальное изобретение, не доведенное до стадии конвейерного производства (то есть, не обеспеченное технологически), не стоит ни хрена.
zzzzzz написав:Китай девальвирует свою валюту что-бы сохранять экспорт.
В начале года курс был 6,95 а сейчас - 7,14. Что же это за девальвация такая?! Так, рябь на воде...
А 4 года назад курс был 6 , это почти +20% . И это крупнейшая мировая экономика.
20% конечно ощутимые колебания , но справедливости ради стоит заметить что не так уж и давно и более 8 Юаней за доллар отдавали, и как видно из графика Юань находится в своеобразном коридоре привычных для себя значений.
freeze написав:РЕЙТИНГ СТРАН МИРА ПО УРОВНЮ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ АКТИВНОСТИ National Science Foundation: Science and Engineering Indicators
1. США 2. Китай 3. Япония 4. Германия 5. Великобритания
Уровень - это очень хорошо, просто отлично! Но что именно уникального Китай дал миру за последние 500 лет? За 100? Ну, за 50? Ну хотя бы за 10? В том-то и дело, что ничего. А сколько уникального изобретено в остальном мире за тот же период? Всё их конструктивное величие закатилось тысячу лет назад. Сейчас осталось только обезьянничанье и усовершенствование чужих изобретений. Тоже достойное занятие, но речь именно об уникальных изобретениях.
РЕЙТИНГ СТРАН МИРА ПО КОЛИЧЕСТВУ ПАТЕНТОВ World Intellectual Property Organization. World Intellectual Property Indicators
Вкладчик1234 написав:Китайцы успешно оккупируют мир, покупая активы и предприятия. Вольво уже китайская. Мотор-сич скорее тоже. В Беларуси они тоже неплохо подружились с Батькой, имеют совместные предприятия. Люди имеют работу, местную "патриочтичную" электронику и т.п.
Электроника без редкоземельных металлов не сможет. А как раз Китай их у себя и придерживает.
И что вообще мир будет делать без китайских кроссовок например? Американцы пошьют? И какая будет и у них цена? Кто это купит?
sergey_sryvkin написав:Китайці - тупі чурки. Так переконливо?..
Ну и как обычно: то ли дело Украина! Сидят украинцы, потомки богов, настоящие сверхлюди, и рассуждают какие все дураки, как у всех всё плохо, и поучают с печи как жить
Тем временем АТБ давно продаёт китайские чипсы (в цилиндрах, закос под принглс). Почему в Украине не нажарили?
freeze написав:РЕЙТИНГ СТРАН МИРА ПО КОЛИЧЕСТВУ ПАТЕНТОВ World Intellectual Property Organization. World Intellectual Property Indicators
1. Китай 2. США 3. Япония 4. Юж.Корея 5. Германия
Вы сами прочитали то что запостили? Патент - такая хрень, которую можно купить, были бы деньги. Ничего общего со способностью создавать что-то ценное - не имеет. Вы б еще запостили рейтинг стран по количеству китайцев на квадратный километр.
кхм.. если мы скинемся и соберем кластер из 10 000 компютеров которые made in USA то мы сделаем супер компютер все чипы по технологии США и произведены не в Китае , собрать из комплектующих это одно, сделать свое это другое.
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 2k.livejournal.com/520078.html
p_vovk74 написав:Вы сами прочитали то что запостили? Патент - такая хрень, которую можно купить, были бы деньги.
Количество зарегистрированных патентов в разных странах, естественно. Кто и что купил - это момент малоинтересный для науки. Можете почитать оба рейтинга там по несколько сот страниц разных таблиц, графиков, примечаний. Люди подошли основательно.
p_vovk74 написав:Вы сами прочитали то что запостили? Патент - такая хрень, которую можно купить, были бы деньги.
Количество зарегистрированных патентов в разных странах, естественно. Кто и что купил - это момент малоинтересный для науки. Можете почитать оба рейтинга там по несколько сот страниц разных таблиц, графиков, примечаний. Люди подошли основательно.
Это рейтинг принадлежности патентов. Патенты скупаются пачками, т.е. сотнями, тысячами и десятками тысяч во время слияния и покупок компаний. Ими даже обмениваются. Ради них покупаются и банкротятся компании со столетней историей. Но ничего общего с гражданством автора данного изобретения этот рейтинг не имеет. Первое место Китая свидетельствует лишь о наличии денег и смекалки у китайских менеджеров компаний. Которые, кстати, далеко не факт что с китайскими паспортами. Тут же спор именно о том, что прорывного Китай изобрел за последние столетия.