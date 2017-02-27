freeze написав:Количество зарегистрированных патентов в разных странах, естественно. Кто и что купил - это момент малоинтересный для науки. Можете почитать оба рейтинга там по несколько сот страниц разных таблиц, графиков, примечаний. Люди подошли основательно.
Это рейтинг принадлежности патентов. Патенты скупаются пачками, т.е. сотнями, тысячами и десятками тысяч во время слияния и покупок компаний. Ими даже обмениваются. Ради них покупаются и банкротятся компании со столетней историей. Но ничего общего с гражданством автора данного изобретения этот рейтинг не имеет. Первое место Китая свидетельствует лишь о наличии денег и смекалки у китайских менеджеров компаний. Которые, кстати, далеко не факт что с китайскими паспортами.
Приведу цитату из процитированного мной рейтинга патентов уважаемой международной организации World Intellectual Property Organization.
Рейтинг содержит актуальный (периодически обновляемый) список стран и территорий мира, упорядоченных по числу регистрируемых патентов.
Имеется в виду вновь зарегистрированные патенты в течение календарного года, не страны-держатели патентов.
Востаннє редагувалось freeze в Пон 26 сер, 2019 14:50, всього редагувалось 1 раз.
если мне не выдают чек или выдают фальшивый (я его могу проверить онлайн), я оповещаю об этом налоговую и получаю возврат стоимости (кешбэк) своей покупки. А предприниматель платит 200% штрафа. Источник: https://censor.net.ua/n3144706
Раніше було Перевіряла податкова і за невидачу чека-штраф у пятикратному розмірі... Тепер ніби штраф у двохкратному-але всі можуть перевіряти... Повірте мені на слово У нас ,якщо дати можливість кожному перевіряти бізнес, при чому з розмитими правилами перевірки... бізнес загнеться на раз-два Прикиньте-заявляє людина що не отримала чек... а хто може підтвердити що ця людина взагалі а - отримувала і оплачувала товар б -в тому місці на яке скаржиться А якщо таких заяв десяток,а якщо конкуренти вирішили когось загнобити і найняли пяток людей які це будуть робити... Так що долярчик-збирай гроші на штрафи....зеленовлада йде по твої долярчики,але при цьому а - не знизила тарифи б - признала що ціни по ротердам+ нижчі ніж в колумбії в - не змінила керівництво НБУ чим признала ефективність їх роботи г - практично не змінила керівництво ВСУ чим признала що керують одні з найкращих д - Коболєва розглядають як Премєра... і так далі і тому подібнее.. То як сіра... е -середня 73% маса-доходить до вас що доїти будуть не колойського-ахметова-пінчука а Вас? і право на це доїння( при чому абсолютне) ви надали власними голосами. Що ж ,тепер бачили очі що купували- то й не ображайтесь.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik написав:У нас ,якщо дати можливість кожному перевіряти бізнес, при чому з розмитими правилами перевірки... бізнес загнеться на раз-два Прикиньте-заявляє людина що не отримала чек... а хто може підтвердити що ця людина взагалі а - отримувала і оплачувала товар б -в тому місці на яке скаржиться А якщо таких заяв десяток,а якщо конкуренти вирішили когось загнобити і найняли пяток людей які це будуть робити..
Такое чувство, что этот Гетманцев накурился чего-то. С нашим менталитетом сразу будет профессия - профессиональный получатель компенсаций от предпринимателей, так сказать на полный рабочий день.
У россиян остался последний шанс избавиться от долларов ... Отечественная валюта окончила прошлую неделю на минорной ноте, однако уже совсем скоро доллар может резко обесцениться. Чтобы не потерять сбережения, иностранную валюту пора нести в банк и обменивать на рубли, советуют эксперты. ..... "В конце августа и в начале сентября российские граждане и компании будут иметь дело с одним из последних шансов дорого обменять свои долларовые накопления на рубли... В отличие от доллара, курс евро к рублю приобретет в России на год-два завидную стабильность, держась в рамках приличий выше отметки в 70 руб. за евро", – предупредил Пушкарев.
По е-чеку и "кешбеку". В первоначальном источнике следующее:
"...налоговые инициативы среди первых - это е-чек и "кешбек". Недавно Минфин опубликовал эту инициативу: если мне не выдают чек или выдают фальшивый (я его могу проверить онлайн), я оповещаю об этом налоговую и получаю возврат стоимости своей покупки. А предприниматель платит 200% штрафа. То есть мы подключим всех граждан Украины к контролю за рассчетно-кассовыми операциями"
ЛАД написав:По е-чеку и "кешбеку". В первоначальном источнике следующее:
"...налоговые инициативы среди первых - это е-чек и "кешбек". Недавно Минфин опубликовал эту инициативу: если мне не выдают чек или выдают фальшивый (я его могу проверить онлайн), я оповещаю об этом налоговую и получаю возврат стоимости своей покупки. А предприниматель платит 200% штрафа. То есть мы подключим всех граждан Украины к контролю за рассчетно-кассовыми операциями"