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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1905190619071908

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 306
вище 25.65
50%
152
25.55 - 25.6499
8%
26
25.45 - 25.5499
6%
19
25.40 - 25.4499
6%
18
25.35 - 25.3999
4%
11
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
3%
10
нижче 25.25
22%
67
Всього голосів : 306
Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2019 15:45

  freeze написав:
  ЛАД написав:По е-чеку и "кешбеку". В первоначальном источнике следующее:
"...налоговые инициативы среди первых - это е-чек и "кешбек". Недавно Минфин опубликовал эту инициативу: если мне не выдают чек или выдают фальшивый (я его могу проверить онлайн), я оповещаю об этом налоговую и получаю возврат стоимости своей покупки. А предприниматель платит 200% штрафа. То есть мы подключим всех граждан Украины к контролю за рассчетно-кассовыми операциями"
https://interfax.com.ua/news/general/609221.html
Т.о. это не инициатива Гетманцева.
Надо бы почитать, что и как предложил делать Минфин.
Гетманцев собственно озвучил проект Маркаровой. Это же одна будущая команда. Старый-новый министр финансов.
Для мене суть в іншому
1 Такі речі потрібно вводити ,просто поступово і з обмеженнями на перших етапах, наприклад
а - перший етап,6 місяців, не розглядаються ( і не штрафуються) чеки сумою менше 1000 грн -тобто по суті взагалі штрафів не має
б - другий етап , 6 місяців - чеки менше 500 грн
в - 6 місяців -чеки менше 200 грн
д - чеки менше від 100 грн не розглядаються взагалі. бо розгляд+адміністрування таких чеків буде дорожчим ніж 200 грн можливого прибутку агент+держава...
2 Сам спосіб йде врозріз з надіями тих73% виборців,які вважали що Зе-команда спочатку прижучит олігархів,а вже потім прийметься за них...
Боротьба з чеками-це якраз удар по основній масі тих хто голосував за Зеленського, а раз так- то розчарування цієї маси грозить Державності України.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2019 15:50

  budivelnik написав:1 Такі речі потрібно вводити ,просто поступово і з обмеженнями на перших етапах, наприклад
а - перший етап,6 місяців, не розглядаються ( і не штрафуються) чеки сумою менше 1000 грн -тобто по суті взагалі штрафів не має
б - другий етап , 6 місяців - чеки менше 500 грн
в - 6 місяців -чеки менше 200 грн
д - чеки менше від 100 грн не розглядаються взагалі. бо розгляд+адміністрування таких чеків буде дорожчим ніж 200 грн можливого прибутку агент+держава...


Там у них в законопроекте, насколько я знаю, рассматриваются чеки от 850 грн и выше - 50 необлагаемых минимумов.
freeze
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2019 15:53

freeze
Якщо від 850 і вище... -тоді я спокійний за Державність
Чудовий популістський закон,який не вирішує жодної економічної проблеми ,але чудово виглядає на папері
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2019 16:07

  Долярчик написав:...........
.... а от на сусідній гілці кажуть.... :roll:
  Surfer написав:
Цены на яйца лета этого года 0,73, 0,83, 0,85 и т.д. в совершенно разных сетях , разных стандартов - это была стандартная , не акционная цена.
......


Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте

Долярчик, Вы по таким ценам сами что-нибудь покупали?
Хотя бы видели такие цены в магазинах Вашего любимого Львова?
Если нет, то зачем сюда тянете?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2019 16:17

  ЛАД написав:
  asti написав:
  ЛАД написав:Откуда у Нафтогаза валюта на продажу?
Евробонды размещал давиче...
А зачем Нафтогазу продавать валюту? Он уже производит закупку газа за гривню?
А за что, по вашему, он производит закупку газа у Укргазвидобування и тд, за биткоэны?!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2019 16:33

  asti написав:
  orest написав:
  дарий написав:Тада ок. Кто шо по курсу ставит на вторник послеобед?
якщо шестирічок раптом хоча б з 10 млрд...
Думаю, маємо шанс на МБ сходити в ці два дні ближче до 24,9. Готівка як де, але є шанс побачити 25. Чи ні?
Ви при своєму розумі?
Які шестирічки? які 10 мільярдів? які 24,9...?! Ви що не бачите, що у світі коїться? Дивіться завтра зранку на скільки впаде нафта, а вже потім проґнозуй..те!!

Протягом дня ні нафта, ні золото, ні пара ойро/бакс не змінилися. Навіть полюси і напрямок обертання Землі не помінялися.
Що далі???
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2019 16:48

Далі буде...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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