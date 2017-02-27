ЛАД написав:По е-чеку и "кешбеку". В первоначальном источнике следующее:
"...налоговые инициативы среди первых - это е-чек и "кешбек". Недавно Минфин опубликовал эту инициативу: если мне не выдают чек или выдают фальшивый (я его могу проверить онлайн), я оповещаю об этом налоговую и получаю возврат стоимости своей покупки. А предприниматель платит 200% штрафа. То есть мы подключим всех граждан Украины к контролю за рассчетно-кассовыми операциями"
Гетманцев собственно озвучил проект Маркаровой. Это же одна будущая команда. Старый-новый министр финансов.
Для мене суть в іншому 1 Такі речі потрібно вводити ,просто поступово і з обмеженнями на перших етапах, наприклад а - перший етап,6 місяців, не розглядаються ( і не штрафуються) чеки сумою менше 1000 грн -тобто по суті взагалі штрафів не має б - другий етап , 6 місяців - чеки менше 500 грн в - 6 місяців -чеки менше 200 грн д - чеки менше від 100 грн не розглядаються взагалі. бо розгляд+адміністрування таких чеків буде дорожчим ніж 200 грн можливого прибутку агент+держава... 2 Сам спосіб йде врозріз з надіями тих73% виборців,які вважали що Зе-команда спочатку прижучит олігархів,а вже потім прийметься за них... Боротьба з чеками-це якраз удар по основній масі тих хто голосував за Зеленського, а раз так- то розчарування цієї маси грозить Державності України.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik написав:1 Такі речі потрібно вводити ,просто поступово і з обмеженнями на перших етапах, наприклад а - перший етап,6 місяців, не розглядаються ( і не штрафуються) чеки сумою менше 1000 грн -тобто по суті взагалі штрафів не має б - другий етап , 6 місяців - чеки менше 500 грн в - 6 місяців -чеки менше 200 грн д - чеки менше від 100 грн не розглядаються взагалі. бо розгляд+адміністрування таких чеків буде дорожчим ніж 200 грн можливого прибутку агент+держава...
Там у них в законопроекте, насколько я знаю, рассматриваются чеки от 850 грн и выше - 50 необлагаемых минимумов.