Додано: Пон 26 сер, 2019 17:10

asti Основні продажі були щоб з бюджетом розрахуватися (в основному дивіденди). І саме так, з євробондів...

Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.