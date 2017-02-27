zzzzzz написав:flyman Что ты ожидал услышать в ответ ?
якісь висновки
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
zzzzzz написав:Китай девальвирует свою валюту что-бы сохранять экспорт.
В начале года курс был 6,95 а сейчас - 7,14. Что же это за девальвация такая?! Так, рябь на воде...
А 4 года назад курс был 6 , это почти +20% . И это крупнейшая мировая экономика.
10 рік тому був в Китаї, курс був майже чи не такий самий як у гриші, десь так ПА7. Девальвацію юаня сам порахуєш.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
yama написав:хотел с вами посоветоваться здесь есть работа по местным меркам не плохая, но предлагают зовут в диаспору в Питсбург говорят и без языка пристроят , говорят в диаспоре дефицит украинских парней , и диаспора не хочет рассеиваться и не клеиться у диаспоры с "коренными " американцами. Говорят выбор украинских невест ( с укр корнями )в диаспоре Питсбурга много... Может слетать на разведку ?
Да...Думаю, Яма уже радостно пакует чемоданы... Либо, а,это случайно, не Вы в роли персонажа Аля Беня на пенсии?
Востаннє редагувалось дарий в Пон 26 сер, 2019 19:14, всього редагувалось 1 раз.
У россиян остался последний шанс избавиться от долларов ... Отечественная валюта окончила прошлую неделю на минорной ноте, однако уже совсем скоро доллар может резко обесцениться. Чтобы не потерять сбережения, иностранную валюту пора нести в банк и обменивать на рубли, советуют эксперты. ..... "В конце августа и в начале сентября российские граждане и компании будут иметь дело с одним из последних шансов дорого обменять свои долларовые накопления на рубли... В отличие от доллара, курс евро к рублю приобретет в России на год-два завидную стабильность, держась в рамках приличий выше отметки в 70 руб. за евро", – предупредил Пушкарев.
ЛАД, ви ж вроді писали, що запоребриковими новинам не цікавитеся, що це улюблене заняття порохоботів. А тепер он як.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.