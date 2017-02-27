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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1907190819091910>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 306
вище 25.65
50%
152
25.55 - 25.6499
8%
26
25.45 - 25.5499
6%
19
25.40 - 25.4499
6%
18
25.35 - 25.3999
4%
11
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
3%
10
нижче 25.25
22%
67
Всього голосів : 306
Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2019 18:06

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Вау!
Либо смотрит Чижа.
dima_beleb
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2019 18:10

Вечера не торопятся становиться добрыми :roll:
По моим наблюдениям за выходные доллар топчется на месте, а евро ползет вверх. Какие у кого ожидания на завтра?
fler
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2019 18:24

  fler написав:Вечера не торопятся становиться добрыми :roll:
Не согласен - сегодня прекрасный вечер... :)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2019 18:50

  zzzzzz написав:flyman
Что ты ожидал услышать в ответ ?

якісь висновки
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2019 18:56

  zzzzzz написав:
  asti написав:
  zzzzzz написав:Китай девальвирует свою валюту что-бы сохранять экспорт.
В начале года курс был 6,95 а сейчас - 7,14. Что же это за девальвация такая?! Так, рябь на воде...

А 4 года назад курс был 6 , это почти +20% . И это крупнейшая мировая экономика.

10 рік тому був в Китаї, курс був майже чи не такий самий як у гриші, десь так ПА7. Девальвацію юаня сам порахуєш.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2019 19:00

  Libo написав:
  yama написав:хотел с вами посоветоваться здесь есть работа по местным меркам не плохая, но предлагают зовут в диаспору в Питсбург говорят и без языка пристроят , говорят в диаспоре дефицит украинских парней , и диаспора не хочет рассеиваться и не клеиться у диаспоры с "коренными " американцами. Говорят выбор украинских невест ( с укр корнями )в диаспоре Питсбурга много... Может слетать на разведку ?




Да...Думаю, Яма уже радостно пакует чемоданы...
Либо, а,это случайно, не Вы в роли персонажа Аля Беня на пенсии? :D :wink:
Востаннє редагувалось дарий в Пон 26 сер, 2019 19:14, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2019 19:04

  ЛАД написав:В порядке юмора о "прогнозах" курса.
У россиян остался последний шанс избавиться от долларов
...
Отечественная валюта окончила прошлую неделю на минорной ноте, однако уже совсем скоро доллар может резко обесцениться. Чтобы не потерять сбережения, иностранную валюту пора нести в банк и обменивать на рубли, советуют эксперты.
.....
"В конце августа и в начале сентября российские граждане и компании будут иметь дело с одним из последних шансов дорого обменять свои долларовые накопления на рубли... В отличие от доллара, курс евро к рублю приобретет в России на год-два завидную стабильность, держась в рамках приличий выше отметки в 70 руб. за евро", – предупредил Пушкарев.

https://utro.ru/economics/2019/08/26/1414110.shtml

ЛАД, ви ж вроді писали, що запоребриковими новинам не цікавитеся, що це улюблене заняття порохоботів.
А тепер он як.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2019 19:32

  dima_beleb написав:Вау!
Либо смотрит Чижа.


все ради последней фразы в ролике :)
sryvkin
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2019 19:55

  sryvkin написав:
  dima_beleb написав:Вау!
Либо смотрит Чижа.


все ради последней фразы в ролике :)

Чижу пару лет назад дали кликуху: "дизель Хонда". и все только потому, что он залил в бензиновую Хонду дизель. :D
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2019 20:00

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Успешные бруклинские пацаны могут себе это позволить!
:lol:
дарий
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