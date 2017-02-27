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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1907190819091910

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 306
вище 25.65
50%
152
25.55 - 25.6499
8%
26
25.45 - 25.5499
6%
19
25.40 - 25.4499
6%
18
25.35 - 25.3999
4%
11
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
3%
10
нижче 25.25
22%
67
Всього голосів : 306
Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2019 20:07

  fler написав:Вечера не торопятся становиться добрыми :roll:
По моим наблюдениям за выходные доллар топчется на месте, а евро ползет вверх. Какие у кого ожидания на завтра?


Здравствуйте.

Александр Алексеевич всегда напоминал , что евро и рубль ходят вместе .
Следовательно, завтра рубль укрепится .
Как они это угадывают , остается загадкой ....))))
Только конец месяца , когда КРУПНЕЙШИЙ торговый агент Украины начинает закрывать (сдавать ) продукцию на склад, случаются некоторые движения и импорт попадает на дополнительные деньги .
Проверенно годами.
холява
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2019 20:24

Re: Валютный рынок в контексте ДС

В сентябре опять собираюсь чухать полторы тыщи км в Закарпатье.
Героический Полтавский шлях, надеюсь, уже похож на дорогу?
местные, что скажите?
дарий
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2019 20:35

  дарий написав:В сентябре опять собираюсь чухать полторы тыщи км в Закарпатье.
Героический Полтавский шлях, надеюсь, уже похож на дорогу?
местные, что скажите?

а чего не самолете?
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2019 20:38

Re: Валютный рынок в контексте ДС

а Вы такси в мадьярии брать не пробовали?
Попробуйте. Самолет через пару месяцев прикупите на сэкономленные.... :mrgreen:
Дельтаплан с контрафактными сигаретами через границу дешевле обойдется. :oops:
Шутка конечно. :lol:
дарий
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2019 20:54

  холява написав:Вы конечно не слышали о Сяо Ми , Мей зу, Хуа Вей , Леново ?

По-моему, Леново тут не к месту...
reef
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2019 21:08

  reef написав:
  холява написав:Вы конечно не слышали о Сяо Ми , Мей зу, Хуа Вей , Леново ?

По-моему, Леново тут не к месту...


https://bitprice.ru/brands/lenovo

Lenovo — китайский бренд компьютерной техники и электроники, зарегистрированный в Сингапуре.
Что про евро сказать можете , на ближайшую неделю ?
холява
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2019 21:14

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Оптимизм. Слегка прикупил па 27.80.
дарий
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2019 21:19

  дарий написав:Оптимизм. Слегка прикупил па 27.80.

Лучше золота и серебра бы купили. Евро сейчас тоже стремно, Трамп задался целью подтолкнуть англичан к жесткому брекзиту, он думает, что, если ударит по Европе, то это спасет доллар.
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2019 21:19

  холява написав:
  reef написав:
  холява написав:Вы конечно не слышали о Сяо Ми , Мей зу, Хуа Вей , Леново ?

По-моему, Леново тут не к месту...


https://bitprice.ru/brands/lenovo

Lenovo — китайский бренд компьютерной техники и электроники, зарегистрированный в Сингапуре.

"И только в 2003 году компания стала называться Lenovo.
В 2005 году компания Lenovo выкупила у компании IBM подразделение по выпуску персональных компьютеров за $1,25 млрд. Техника IBM была на хорошем счету у потребителей и это сыграло большую роль в продвижении на рынке собственной марки.
30 октября 2014 Lenovo выкупила компанию Motorola Mobility у корпорации Google за 2,9 млрд долларов. Так Motorola Mobility стала дочерней компанией Lenovo и решила вернуться на российский рынок мобильных телефонов."

Именно это я и имел в виду: IBM, Motorola - что собственно тут китайского?
reef
 
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