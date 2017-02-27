fler написав:Вечера не торопятся становиться добрыми По моим наблюдениям за выходные доллар топчется на месте, а евро ползет вверх. Какие у кого ожидания на завтра?
Здравствуйте.
Александр Алексеевич всегда напоминал , что евро и рубль ходят вместе . Следовательно, завтра рубль укрепится . Как они это угадывают , остается загадкой ....)))) Только конец месяца , когда КРУПНЕЙШИЙ торговый агент Украины начинает закрывать (сдавать ) продукцию на склад, случаются некоторые движения и импорт попадает на дополнительные деньги . Проверенно годами.
Lenovo — китайский бренд компьютерной техники и электроники, зарегистрированный в Сингапуре.
"И только в 2003 году компания стала называться Lenovo. В 2005 году компания Lenovo выкупила у компании IBM подразделение по выпуску персональных компьютеров за $1,25 млрд. Техника IBM была на хорошем счету у потребителей и это сыграло большую роль в продвижении на рынке собственной марки. 30 октября 2014 Lenovo выкупила компанию Motorola Mobility у корпорации Google за 2,9 млрд долларов. Так Motorola Mobility стала дочерней компанией Lenovo и решила вернуться на российский рынок мобильных телефонов."
Именно это я и имел в виду: IBM, Motorola - что собственно тут китайского?