sergey_sryvkin написав:Китайці - тупі чурки. Так переконливо?..
Ну и как обычно: то ли дело Украина! Сидят украинцы, потомки богов, настоящие сверхлюди, и рассуждают какие все дураки, как у всех всё плохо, и поучают с печи как жить
Тем временем АТБ давно продаёт китайские чипсы (в цилиндрах, закос под принглс). Почему в Украине не нажарили?
Я любитель чипсов, я знаю что очень вредно, между алкоголем сигаретами и чипсами выбираю чипсы , но ем их гораздо реже чем обычный человек употребляет алкоголь чипсы ЛЮКС чисто УРАИНСКИЙ бренд из картошки вырощенной в Украине уже 10 или 20 лет на рынке Украины, а принглс очень странные и подозрительные иб сделать все картофельные клубни один к одному одинаковыми сложно или выбрасывать большую часть картошки ... Но есть технология подозреваю их делают не из цельных клубней а из какого то жареного пюре попробуйте на сковородке зажарить тооонкий слой пюре...
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 2k.livejournal.com/520078.html
freeze написав:Количество зарегистрированных патентов в разных странах, естественно. Кто и что купил - это момент малоинтересный для науки. Можете почитать оба рейтинга там по несколько сот страниц разных таблиц, графиков, примечаний. Люди подошли основательно.
Это рейтинг принадлежности патентов. Патенты скупаются пачками, т.е. сотнями, тысячами и десятками тысяч во время слияния и покупок компаний. Ими даже обмениваются. Ради них покупаются и банкротятся компании со столетней историей. Но ничего общего с гражданством автора данного изобретения этот рейтинг не имеет. Первое место Китая свидетельствует лишь о наличии денег и смекалки у китайских менеджеров компаний. Которые, кстати, далеко не факт что с китайскими паспортами.
Приведу цитату из процитированного мной рейтинга патентов уважаемой международной организации World Intellectual Property Organization.
Рейтинг содержит актуальный (периодически обновляемый) список стран и территорий мира, упорядоченных по числу регистрируемых патентов.
Имеется в виду вновь зарегистрированные патенты в течение календарного года, не страны-держатели патентов.
Я могу гордо заявить что Я являюсь со-автором патента на унитаз для коров ! И это не шутка . Согласно наших исследований коровы с удовольствием ходят именно в это подобие унитаза.К сожалению данный патент скоре всего зарегестрирован только в Украине. Таких подобных патентов одна кафедра моего вуза штамповала по 5-10 в год, а сколько у нас было кафедр, но эта одна из самых самых передовых в науке была .
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 2k.livejournal.com/520078.html
budivelnik написав:У нас ,якщо дати можливість кожному перевіряти бізнес, при чому з розмитими правилами перевірки... бізнес загнеться на раз-два Прикиньте-заявляє людина що не отримала чек... а хто може підтвердити що ця людина взагалі а - отримувала і оплачувала товар б -в тому місці на яке скаржиться А якщо таких заяв десяток,а якщо конкуренти вирішили когось загнобити і найняли пяток людей які це будуть робити..
Такое чувство, что этот Гетманцев накурился чего-то. С нашим менталитетом сразу будет профессия - профессиональный получатель компенсаций от предпринимателей, так сказать на полный рабочий день.
Это да ! И еще раз да! Я до сих пор пользуюсь тарифом от киевстаа за копейку в день , да именно вы не ошиблись 0.01 грн в день это 100 МБ + безлимит на Кеивстар +10 минут в день на всех операторов , только есть одно условие пополнять счет каждый день на 1 коп. Азартно раньше кто постарше покупал детям внукам тамагочи были модные кто помладше игрался сам так вот киевстар у меня за тамагочи надо ли говорить что половина родни на этом тарифе всего лишь автматический платеж настроить
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 2k.livejournal.com/520078.html
budivelnik написав:[...налоговые инициативы среди первых - это е-чек и "кешбек". Недавно Минфин опубликовал эту инициативу: если мне не выдают чек или выдают фальшивый (я его могу проверить онлайн), я оповещаю об этом налоговую и получаю возврат стоимости своей покупки. А предприниматель платит 200% штрафа. То есть мы подключим всех граждан Украины к контролю за рассчетно-кассовыми операциями"https://interfax.com.ua/news/general/609221.html Т.о. это не инициатива Гетманцева. Надо бы почитать, что и как предложил делать Минфин.]Гетманцев собственно озвучил проект Маркаровой. Это же одна будущая команда. Старый-новый министр финансов.[/]. ля мене суть в іншому 1 Такі речі потрібно вводити ,просто поступово і з обмеженнями на перших етапах, наприклад а - перший етап,6 місяців, не розглядаються ( і не штрафуються) чеки сумою менше 1000 грн -тобто по суті взагалі штрафів не має б - другий етап , 6 місяців - чеки менше 500 грн в - 6 місяців -чеки менше 200 грн д - чеки менше від 100 грн не розглядаються взагалі. бо розгляд+адміністрування таких чеків буде дорожчим ніж 200 грн можливого прибутку агент+держава... 2 Сам спосіб йде врозріз з надіями тих73% виборців,які вважали що Зе-команда спочатку прижучит олігархів,а вже потім прийметься за них... Боротьба з чеками-це якраз удар по основній масі тих хто голосував за Зеленського, а раз так- то розчарування цієї маси грозить Державності України.
вобще то у нас согласно конституции презумция невиновности !!!! То есть Вам надо попотеть постараться доказать ( например видеофиксация ) что вам не дали чек ! Иначе слово против слова . То есть при такой единственно верной юридически ормулировке пусть хоть завта вводят.
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 2k.livejournal.com/520078.html