Додано: Пон 26 сер, 2019 22:51

freeze написав: budivelnik написав: У нас ,якщо дати можливість кожному перевіряти бізнес, при чому з розмитими правилами перевірки... бізнес загнеться на раз-два

Прикиньте-заявляє людина що не отримала чек... а хто може підтвердити що ця людина взагалі

а - отримувала і оплачувала товар

б -в тому місці на яке скаржиться

А якщо таких заяв десяток,а якщо конкуренти вирішили когось загнобити і найняли пяток людей які це будуть робити.. У нас ,якщо дати можливість кожному перевіряти бізнес, при чому з розмитими правилами перевірки... бізнес загнеться на раз-дваПрикиньте-заявляє людина що не отримала чек... а хто може підтвердити що ця людина взагаліа - отримувала і оплачувала товарб -в тому місці на яке скаржитьсяА якщо таких заяв десяток,а якщо конкуренти вирішили когось загнобити і найняли пяток людей які це будуть робити..



Такое чувство, что этот Гетманцев накурился чего-то.

С нашим менталитетом сразу будет профессия - профессиональный получатель компенсаций от предпринимателей, так сказать на полный рабочий день. Такое чувство, что этот Гетманцев накурился чего-то.С нашим менталитетом сразу будет профессия - профессиональный получатель компенсаций от предпринимателей, так сказать на полный рабочий день.

Это да ! И еще раз да! Я до сих пор пользуюсь тарифом от киевстаа за копейку в день , да именно вы не ошиблись 0.01 грн в день это 100 МБ + безлимит на Кеивстар +10 минут в день на всех операторов , только есть одно условие пополнять счет каждый день на 1 коп. Азартно раньше кто постарше покупал детям внукам тамагочи были модные кто помладше игрался сам так вот киевстар у меня за тамагочинадо ли говорить что половина родни на этом тарифевсего лишь автматический платеж настроить