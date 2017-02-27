yama написав:

Это да ! И еще раз да! Я до сих пор пользуюсь тарифом от киевстаа за копейку в день , да именно вы не ошиблись 0.01 грн в день это 100 МБ + безлимит на Кеивстар +10 минут в день на всех операторов , только есть одно условие пополнять счет каждый день на 1 коп. Азартно раньше кто постарше покупал детям внукам тамагочи были модные кто помладше игрался сам так вот киевстар у меня за тамагочинадо ли говорить что половина родни на этом тарифевсего лишь автматический платеж настроить.:: :: ::Не рассказывай на ночь такие сказки! А то народ всю ночь спать не будет, думая, как же это пополнить счет на 1 копейку... Все же способы начинаются от 1 грн! Хотя и такой вариант супер: за 30 грн получаешь полный месяц услуг в виде безлимита, 300 минут на другие сети, и 3000 МБ интернета. Обычно такие пакеты сейчас от 100 грн и больше.