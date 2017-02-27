|
|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 27 сер, 2019 01:23
По работе жил в Китае полгода в 2005 и по работе сейчас работаю с филипинцами. С ними работать намного легче чем с нашими. Если надо что-то сделать то филипинец и китаец слушает да делает . А нашему нужно на двух перекурах убедить что это нужно сделать и почему это нужно сделать именно сегодня а не на днях и под настроение.
-
andrein
-
-
- Повідомлень: 293
- З нами з: 21.10.12
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 70 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 27 сер, 2019 02:54
asti написав: ЛАД написав:
.........
А зачем Нафтогазу продавать валюту? Он уже производит закупку газа за гривню?
А за что, по вашему, он производит закупку газа у Укргазвидобування и тд, за биткоэны?!
Считаете, что доходов в гривне Нафтогазу не хватает?
После повышения цен на газ Нафтогаз по отчётам суперприбыльный.
Если ему приходится брать валютные кредиты для того, чтобы расплатиться по гривневым обязательствам, то это, простите, уже полный абзац.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 13911
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 4240 раз.
- Подякували: 3936 раз.
-
- Профіль
-
2
2
5
Додано: Вів 27 сер, 2019 03:08
flyman написав:
......
ЛАД, ви ж вроді писали, що запоребриковими новинам не цікавитеся, що це улюблене заняття порохоботів.
А тепер он як.
Ну, не до такой же степени, чтобы совсем.
Всё-таки мы с ними во многом связаны. Не особо интересуюсь их чисто внутренними вопросами. А так, конечно, интересуюсь, так же, как и Германией, Францией и пр.
Кстати говоря, за август брент упал на 6 долларов с 65 до 59,00 (на 9,2%), соответственно, рубль с 63,25 до 66,08 (на 4,3%).
Евро 26.08 упал с 1,1150 до 1,1102, т.е. почти на 50 пунктов.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 13911
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 4240 раз.
- Подякували: 3936 раз.
-
- Профіль
-
2
2
5
Додано: Вів 27 сер, 2019 08:51
Так, Кабанчики, на 29-е число надо максимальный курс, работайте, я вам мешать не буду)) А потом можно уже пробивать 25
Рада стартует, все пропало, все дела... Ну вы ж умеете когда хотите, давайте активнее!
Не расслабляемся! 21 апреля приходим и закрепляем победу Украины над Свинарчуками-Гладковскими! А вторым совет - ремонтуйте тюрьми (с)
-
Alex2006
-
-
- Повідомлень: 3967
- З нами з: 13.06.15
- Подякував: 189 раз.
- Подякували: 640 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 27 сер, 2019 09:14
холява написав: fler написав:
Вечера не торопятся становиться добрыми
По моим наблюдениям за выходные доллар топчется на месте, а евро ползет вверх. Какие у кого ожидания на завтра?
Здравствуйте.
Александр Алексеевич всегда напоминал , что евро и рубль ходят вместе .
Следовательно, завтра рубль укрепится .
Как они это угадывают , остается загадкой ....))))
Только конец месяца , когда КРУПНЕЙШИЙ торговый агент Украины начинает закрывать (сдавать ) продукцию на склад, случаются некоторые движения и импорт попадает на дополнительные деньги .
Проверенно годами.
нафтогаз ?
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 2k.livejournal.com/520078.html
-
yama
-
-
- Повідомлень: 1232
- З нами з: 12.08.17
- Подякував: 2088 раз.
- Подякували: 201 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 27 сер, 2019 09:16
Alex2006 написав:
Так, Кабанчики, на 29-е число надо максимальный курс, работайте, я вам мешать не буду)) А потом можно уже пробивать 25
Рада стартует, все пропало, все дела... Ну вы ж умеете когда хотите, давайте активнее!
Ага, дурак думкой богатеет! У Вас очень хорошая подпись, характеризует в полной мере. Как там дела с победой над Свинарчуками? Уже "торговли на крови" не, нема? И барыги все небось уже в СИЗО? Эх, святая наивность... Верьте и дальше в силу гривни, и будет вам счастье!
А между тем открылись на 10 копеек выше...
-
yuri_m
-
-
- Повідомлень: 472
- З нами з: 25.11.08
- Подякував: 10 раз.
- Подякували: 148 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 27 сер, 2019 09:19
В пятницу налили ПДВ на 1,36 млрд.грн
Живите своим умом!
-
zzzzzz
-
1
-
- Повідомлень: 34865
- З нами з: 03.10.11
- Подякував: 3392 раз.
- Подякували: 7274 раз.
-
- Профіль
-
30
6
2
Додано: Вів 27 сер, 2019 09:27
yuri_m написав:
А между тем открылись на 10 копеек выше...
что то никто не реагирует на это
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
-
Proofy
-
-
- Повідомлень: 1320
- З нами з: 24.10.08
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 104 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 27 сер, 2019 09:27
yuri_m написав: Alex2006 написав:
Так, Кабанчики, на 29-е число надо максимальный курс, работайте, я вам мешать не буду)) А потом можно уже пробивать 25
Рада стартует, все пропало, все дела... Ну вы ж умеете когда хотите, давайте активнее!
Ага, дурак думкой богатеет! У Вас очень хорошая подпись, характеризует в полной мере. Как там дела с победой над Свинарчуками? Уже "торговли на крови" не, нема? И барыги все небось уже в СИЗО? Эх, святая наивность... Верьте и дальше в силу гривни, и будет вам счастье!
А между тем открылись на 10 копеек выше...
Кажется, вам стоит сперва узнать, какими функциями и полномочиями обладает президент, а потом уже делать выводы
Гривна укрепилась до 25 - вот это уже результат, хотя до выборов запугивали "ракетой до 100"
Не расслабляемся! 21 апреля приходим и закрепляем победу Украины над Свинарчуками-Гладковскими! А вторым совет - ремонтуйте тюрьми (с)
-
Alex2006
-
-
- Повідомлень: 3967
- З нами з: 13.06.15
- Подякував: 189 раз.
- Подякували: 640 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|166
|12949
|
|
|15626
|1861747
|
|
|6685
|1449425
|
Чет 22 сер, 2019 08:14
ЛОБ
|