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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 27 сер, 2019 08:51
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Так, Кабанчики, на 29-е число надо максимальный курс, работайте, я вам мешать не буду)) А потом можно уже пробивать 25 Рада стартует, все пропало, все дела... Ну вы ж умеете когда хотите, давайте активнее!
Не расслабляемся! 21 апреля приходим и закрепляем победу Украины над Свинарчуками-Гладковскими! А вторым совет - ремонтуйте тюрьми (с)
Додано: Вів 27 сер, 2019 09:14
нафтогаз ?
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 2k.livejournal.com/520078.html
Додано: Вів 27 сер, 2019 09:16
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Ага, дурак думкой богатеет! У Вас очень хорошая подпись, характеризует в полной мере. Как там дела с победой над Свинарчуками? Уже "торговли на крови" не, нема? И барыги все небось уже в СИЗО? Эх, святая наивность... Верьте и дальше в силу гривни, и будет вам счастье!
А между тем открылись на 10 копеек выше...
Додано: Вів 27 сер, 2019 09:27
Re: Валютный рынок в контексте ДС
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Додано: Вів 27 сер, 2019 09:27
Кажется, вам стоит сперва узнать, какими функциями и полномочиями обладает президент, а потом уже делать выводы Гривна укрепилась до 25 - вот это уже результат, хотя до выборов запугивали "ракетой до 100"
Не расслабляемся! 21 апреля приходим и закрепляем победу Украины над Свинарчуками-Гладковскими! А вторым совет - ремонтуйте тюрьми (с)
Додано: Вів 27 сер, 2019 09:27
Alex2006
Появление на форуме подобных комментариев, без какой либо аргументации - индикатор к наступлению веселых деньков
Запасаемся попкорном
Додано: Вів 27 сер, 2019 09:28
Отличные новости! Так держать! Давайте хотя бы на 25.80 к послезавтра
Не расслабляемся! 21 апреля приходим и закрепляем победу Украины над Свинарчуками-Гладковскими! А вторым совет - ремонтуйте тюрьми (с)
Додано: Вів 27 сер, 2019 09:29
Гугль дудль присвятив
Кубинська босонога курильщиця співає
ВО
PS
Колись з Онаксою на цьому форумі слухали. Синус, поверніть буть ласка Оксану Мяу...
Востаннє редагувалось s0v7a в Вів 27 сер, 2019 09:32, всього редагувалось 1 раз.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Додано: Вів 27 сер, 2019 09:31
А ще 11 829 млн. грн. з сертифікатів НБУ дістали!
ВО
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
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