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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1906190719081909

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 307
вище 25.65
50%
153
25.55 - 25.6499
8%
26
25.45 - 25.5499
6%
19
25.40 - 25.4499
6%
18
25.35 - 25.3999
4%
11
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
3%
10
нижче 25.25
22%
67
Всього голосів : 307
Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 08:51

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Так, Кабанчики, на 29-е число надо максимальный курс, работайте, я вам мешать не буду)) А потом можно уже пробивать 25 :) Рада стартует, все пропало, все дела... Ну вы ж умеете когда хотите, давайте активнее!
Не расслабляемся! 21 апреля приходим и закрепляем победу Украины над Свинарчуками-Гладковскими! А вторым совет - ремонтуйте тюрьми (с)
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 09:14

  холява написав:
  fler написав:Вечера не торопятся становиться добрыми :roll:
По моим наблюдениям за выходные доллар топчется на месте, а евро ползет вверх. Какие у кого ожидания на завтра?


Здравствуйте.

Александр Алексеевич всегда напоминал , что евро и рубль ходят вместе .
Следовательно, завтра рубль укрепится .
Как они это угадывают , остается загадкой ....))))
Только конец месяца , когда КРУПНЕЙШИЙ торговый агент Украины начинает закрывать (сдавать ) продукцию на склад, случаются некоторые движения и импорт попадает на дополнительные деньги .
Проверенно годами.
нафтогаз ? :|
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 2k.livejournal.com/520078.html
yama
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 09:16

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Alex2006 написав:Так, Кабанчики, на 29-е число надо максимальный курс, работайте, я вам мешать не буду)) А потом можно уже пробивать 25 :) Рада стартует, все пропало, все дела... Ну вы ж умеете когда хотите, давайте активнее!

Ага, дурак думкой богатеет! У Вас очень хорошая подпись, характеризует в полной мере. Как там дела с победой над Свинарчуками? Уже "торговли на крови" не, нема? И барыги все небось уже в СИЗО? Эх, святая наивность... Верьте и дальше в силу гривни, и будет вам счастье! :mrgreen:

А между тем открылись на 10 копеек выше...
yuri_m
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 09:19

В пятницу налили ПДВ на 1,36 млрд.грн
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 09:27

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  yuri_m написав:А между тем открылись на 10 копеек выше...
что то никто не реагирует на это
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Proofy
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 09:27

  yuri_m написав:
  Alex2006 написав:Так, Кабанчики, на 29-е число надо максимальный курс, работайте, я вам мешать не буду)) А потом можно уже пробивать 25 :) Рада стартует, все пропало, все дела... Ну вы ж умеете когда хотите, давайте активнее!

Ага, дурак думкой богатеет! У Вас очень хорошая подпись, характеризует в полной мере. Как там дела с победой над Свинарчуками? Уже "торговли на крови" не, нема? И барыги все небось уже в СИЗО? Эх, святая наивность... Верьте и дальше в силу гривни, и будет вам счастье! :mrgreen:

А между тем открылись на 10 копеек выше...

Кажется, вам стоит сперва узнать, какими функциями и полномочиями обладает президент, а потом уже делать выводы :) Гривна укрепилась до 25 - вот это уже результат, хотя до выборов запугивали "ракетой до 100" :)
Не расслабляемся! 21 апреля приходим и закрепляем победу Украины над Свинарчуками-Гладковскими! А вторым совет - ремонтуйте тюрьми (с)
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 09:27

Alex2006
Появление на форуме подобных комментариев, без какой либо аргументации - индикатор к наступлению веселых деньков :wink:
Запасаемся попкорном :lol:
Любопытный
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 09:28

  Proofy написав:
  yuri_m написав:А между тем открылись на 10 копеек выше...
что то никто не реагирует на это

Отличные новости! Так держать! Давайте хотя бы на 25.80 к послезавтра :roll:
Не расслабляемся! 21 апреля приходим и закрепляем победу Украины над Свинарчуками-Гладковскими! А вторым совет - ремонтуйте тюрьми (с)
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 09:29

Гугль дудль присвятив


Кубинська босонога курильщиця співає



ВО

PS
Колись з Онаксою на цьому форумі слухали. Синус, поверніть буть ласка Оксану :oops: Мяу...
Востаннє редагувалось s0v7a в Вів 27 сер, 2019 09:32, всього редагувалось 1 раз.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 09:31

  zzzzzz написав:В пятницу налили ПДВ на 1,36 млрд.грн


А ще 11 829 млн. грн. з сертифікатів НБУ дістали!

ВО
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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