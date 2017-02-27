Додано: Вів 27 сер, 2019 09:52

Alex2006 написав: Кажется, вам стоит сперва узнать, какими функциями и полномочиями обладает президент, а потом уже делать выводы Гривна укрепилась до 25 - вот это уже результат, хотя до выборов запугивали "ракетой до 100" Кажется, вам стоит сперва узнать, какими функциями и полномочиями обладает президент, а потом уже делать выводыГривна укрепилась до 25 - вот это уже результат, хотя до выборов запугивали "ракетой до 100"

Да что вы говорите! Неужели? А помнится предыдущие минимум полгода со всех экранов телевизоров дружно орали, что именно Порошенко лично должен посадить всех коррупционеров. И что он этого не делает только потому, что сам гребет с этого деньги лопатой! А после победы Зе всё резко затихло, типа и коррупции уже нет, и война закончилась, и бюджет трещит от бабла. Чудны дела твои, господи... Ребятки на лету прямо переобуваются!А гривна укрепилась не потому, что дела в экономике супер, а потому что "качели" накачивают для заработка. Всё строго по схеме лета 2008 года. Падающий традиционно летом курс разогнали посильнее вниз, а с осени так же начнут гнать в другую сторону! Народ начнет волосы на жoпе рвать в панике, а барыги в мешки бабло скирдовать. Ничего нового...