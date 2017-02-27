RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1908190919101911>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 308
вище 25.65
50%
153
25.55 - 25.6499
8%
26
25.45 - 25.5499
6%
19
25.40 - 25.4499
6%
18
25.35 - 25.3999
4%
11
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
3%
10
нижче 25.25
22%
68
Всього голосів : 308
Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 09:41

  Proofy написав:
  yuri_m написав:А между тем открылись на 10 копеек выше...
что то никто не реагирует на это

дайте время

25.10-25.12/25.15-25.20
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
odessit2007
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11388
З нами з: 19.05.11
Подякував: 21 раз.
Подякували: 3332 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 09:45

межбанк

двойная пайка на продажу, рассказывали Нам здесь на выходных
SILVER_UA
 
Повідомлень: 413
З нами з: 21.07.10
Подякував: 45 раз.
Подякували: 32 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 09:52

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Alex2006 написав:Кажется, вам стоит сперва узнать, какими функциями и полномочиями обладает президент, а потом уже делать выводы :) Гривна укрепилась до 25 - вот это уже результат, хотя до выборов запугивали "ракетой до 100" :)

Да что вы говорите! Неужели? А помнится предыдущие минимум полгода со всех экранов телевизоров дружно орали, что именно Порошенко лично должен посадить всех коррупционеров. И что он этого не делает только потому, что сам гребет с этого деньги лопатой! А после победы Зе всё резко затихло, типа и коррупции уже нет, и война закончилась, и бюджет трещит от бабла. Чудны дела твои, господи... Ребятки на лету прямо переобуваются!
А гривна укрепилась не потому, что дела в экономике супер, а потому что "качели" накачивают для заработка. Всё строго по схеме лета 2008 года. Падающий традиционно летом курс разогнали посильнее вниз, а с осени так же начнут гнать в другую сторону! Народ начнет волосы на жoпе рвать в панике, а барыги в мешки бабло скирдовать. Ничего нового...
yuri_m
 
Повідомлень: 468
З нами з: 25.11.08
Подякував: 9 раз.
Подякували: 133 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 10:33


Щось НБУ затягує публікацію залишків на коррахунках. Мабуть дуже підросли і бояться спровакувати сильний ріст валюти. Та мабуть дарма, як на мене, сьогодні і завтра доляр таки продаватимуть для Аукціону!

ВО
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
Аватар користувача
 
Повідомлень: 921
З нами з: 16.10.08
Подякував: 2 раз.
Подякували: 664 раз.
 
Профіль
5
Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 10:40

  Alex2006 написав:Кажется, вам стоит сперва узнать, какими функциями и полномочиями обладает президент, а потом уже делать выводы :) Гривна укрепилась до 25 - вот это уже результат, хотя до выборов запугивали "ракетой до 100" :)

Кажется, ВАМ стоило было сперва уточнить какими функциями и полномочиями обладает президент Украины перед тем как обещать заведомо невозможное и дурить голову избирателям.
И по коррупции и по тарифам и по АТО и по многому чему еще.

Бездумное и необоснованное укрепление гривны до 25 еще аукнется всем пенсам, бюджетникам и, в меньшей степени, остальным гражданам Украины, не участвующим в схемах.
Если вы это понимаете, но продолжаете топить за это - это преступление.
Если не понимаете - то дальше не о чем разговаривать.
p_vovk74
Аватар користувача
 
Повідомлень: 39
З нами з: 04.10.17
Подякував: 15 раз.
Подякували: 39 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 10:42

Не знаю будут ли нерезы что-то продавать из валюты для заходы.
Максимум по гривневым ОВГЗ был у нерезов 15.08 - 85,07 млрд , по состоянию на сегодня снижение было плавным -1,1 млрд
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 34835
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3386 раз.
Подякували: 7252 раз.
 
Профіль
30
6
2
Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 10:49

  yuri_m написав:
  Alex2006 написав:Кажется, вам стоит сперва узнать, какими функциями и полномочиями обладает президент, а потом уже делать выводы :) Гривна укрепилась до 25 - вот это уже результат, хотя до выборов запугивали "ракетой до 100" :)

Да что вы говорите! Неужели? А помнится предыдущие минимум полгода со всех экранов телевизоров дружно орали, что именно Порошенко лично должен посадить всех коррупционеров. И что он этого не делает только потому, что сам гребет с этого деньги лопатой! А после победы Зе всё резко затихло, типа и коррупции уже нет, и война закончилась, и бюджет трещит от бабла. Чудны дела твои, господи... Ребятки на лету прямо переобуваются!
А гривна укрепилась не потому, что дела в экономике супер, а потому что "качели" накачивают для заработка. Всё строго по схеме лета 2008 года. Падающий традиционно летом курс разогнали посильнее вниз, а с осени так же начнут гнать в другую сторону! Народ начнет волосы на жoпе рвать в панике, а барыги в мешки бабло скирдовать. Ничего нового...

Согласен с Вами,
но нет смысла все это объяснять новым апостолам Зеленого мессии. Также как и порохоботы в свое время, они, ловко манипулируя статданными, пытаются внушить нам, глупцам, что мы просто не осознаем какое счастье нас ожидает в ближайшее будущее.
Не верю Зе, как и не верил в По, хотя немного надежды пока еще остается.
Но продолжаю верить в До.
Даже если бакс и припадет еще, но так или иначе у него дорога только наверх.
EvgCapp
 
Повідомлень: 80
З нами з: 21.05.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 18 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 10:51

За прошедшую неделю НБУ купил 79,5 млн.дол.

В понедельник и среду по 20 , в четверг 40 , во вторник и пятницу НБУ не выходил на рынок.
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 34835
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3386 раз.
Подякували: 7252 раз.
 
Профіль
30
6
2
Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 11:05

Появился анализ ликвидности.

Кор.счета 59,2 млрд ( +12 млрд грн )

Такое увеличение ликвидности обусловлено снижением остатков на депозитных сертификатах сразу на 11,8 млрд
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 34835
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3386 раз.
Подякували: 7252 раз.
 
Профіль
30
6
2
Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 11:07

Кардіограма ліквідності ранок


Вітаюсь совсіма.

Зображення

Коррахунки - 59 269,16(47 208,99 + 12 060,17(- 903,17)) млн.
Овернайти дебет 15% - 8 829(6 306 + 2523(- 109)) млн.
Овернайти кредит 19% - 0,01(1000 - 999,99(+ 994)) млн.

Загальна ліквідність 59 269,16 + 8 829 - 0.01 = 68 098,15(52 514,99 + 15 583,16(− 2 006,17)) млн. гривень.

Загальна ліквідність сьогодні СИЛЬНО виросла, і вона перевищила середннє значення. Коррахунки також сильно виросли і перевищили норматив.

І овернайти виросли на + 2 523 млн. грн. Нічне рефінансування, на сьогодні в НБУ взяли всього на 0.01(1000) млн. гривень під 19%.

НБУ нічого не купляв і не продавав. Автономні чинники додали всього 3754,16 млн. грн. Трошечки забралили готівки з оббігу, додавши коррахунки на + 80,5 млн. грн. Та нарешті насипали ліквідністі на + 3 426,96 млн. грн. Державна казначейська служби України та Фонд гарантування вкладів фізичних осіб. З яких повернення ПДВ склало 1,36 млрд.грн.
Та вирішальним в означеному рості стало повернення грошей з двотижневих сертифікатів НБУ. Повернули як і очікувалось 37 226 млн. грн., а ось залучили всього 25 397 млн. Різниця в 11 829 млн. грн. і стала вирішальною в такому значному рості ліквідності. :!:

Ліквідность ВИРОСЛА. Її достатньо для росту курсу, та може бути недостатньо для Аукціону і, таки, прийдеться продавати валюту, що знизить курс!

Здається і аукціон є за що проводити, та з одного боку норматив ліквідності, а з другого ласі шостирічки... :roll: Здається таки комусь треба сьогодні завтра продавати валюту для того Аукціону! Почекаємо до вечора, коли визначиться обʼєм залучення на Аукціоні, розрахунок за який пройде тільки завтра.

https://bank.gov.ua/files/Vzal.xls
https://bank.gov.ua/files/PInterestRates_Facts.xls
https://bank.gov.ua/markets/fm-liquidity

ВО

Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
Аватар користувача
 
Повідомлень: 921
З нами з: 16.10.08
Подякував: 2 раз.
Подякували: 664 раз.
 
Профіль
5
  #<1 ... 1908190919101911>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: zРадио і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1559, 1560, 1561
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
15607 1859935
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 сер, 2019 11:32
zРадио
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 14, 15, 16
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
156 12629
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 сер, 2019 23:07
tumos
Валютный рынок в мире 1 ... 667, 668, 669
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6685 1449194
Переглянути останнє повідомлення
Чет 22 сер, 2019 08:14
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Мегабанк (2819)
27.08.2019 12:29
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.