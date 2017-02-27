дайте время
25.10-25.12/25.15-25.20
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 27 сер, 2019 09:41
дайте время
25.10-25.12/25.15-25.20
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
Додано: Вів 27 сер, 2019 09:45
межбанк
двойная пайка на продажу, рассказывали Нам здесь на выходных
Додано: Вів 27 сер, 2019 09:52
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Да что вы говорите! Неужели? А помнится предыдущие минимум полгода со всех экранов телевизоров дружно орали, что именно Порошенко лично должен посадить всех коррупционеров. И что он этого не делает только потому, что сам гребет с этого деньги лопатой! А после победы Зе всё резко затихло, типа и коррупции уже нет, и война закончилась, и бюджет трещит от бабла. Чудны дела твои, господи... Ребятки на лету прямо переобуваются!
А гривна укрепилась не потому, что дела в экономике супер, а потому что "качели" накачивают для заработка. Всё строго по схеме лета 2008 года. Падающий традиционно летом курс разогнали посильнее вниз, а с осени так же начнут гнать в другую сторону! Народ начнет волосы на жoпе рвать в панике, а барыги в мешки бабло скирдовать. Ничего нового...
Додано: Вів 27 сер, 2019 10:33
Щось НБУ затягує публікацію залишків на коррахунках. Мабуть дуже підросли і бояться спровакувати сильний ріст валюти. Та мабуть дарма, як на мене, сьогодні і завтра доляр таки продаватимуть для Аукціону!
ВО
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Додано: Вів 27 сер, 2019 10:40
Кажется, ВАМ стоило было сперва уточнить какими функциями и полномочиями обладает президент Украины перед тем как обещать заведомо невозможное и дурить голову избирателям.
И по коррупции и по тарифам и по АТО и по многому чему еще.
Бездумное и необоснованное укрепление гривны до 25 еще аукнется всем пенсам, бюджетникам и, в меньшей степени, остальным гражданам Украины, не участвующим в схемах.
Если вы это понимаете, но продолжаете топить за это - это преступление.
Если не понимаете - то дальше не о чем разговаривать.
Додано: Вів 27 сер, 2019 10:42
Не знаю будут ли нерезы что-то продавать из валюты для заходы.
Максимум по гривневым ОВГЗ был у нерезов 15.08 - 85,07 млрд , по состоянию на сегодня снижение было плавным -1,1 млрд
Живите своим умом!
Додано: Вів 27 сер, 2019 10:49
Согласен с Вами,
но нет смысла все это объяснять новым апостолам Зеленого мессии. Также как и порохоботы в свое время, они, ловко манипулируя статданными, пытаются внушить нам, глупцам, что мы просто не осознаем какое счастье нас ожидает в ближайшее будущее.
Не верю Зе, как и не верил в По, хотя немного надежды пока еще остается.
Но продолжаю верить в До.
Даже если бакс и припадет еще, но так или иначе у него дорога только наверх.
Додано: Вів 27 сер, 2019 10:51
За прошедшую неделю НБУ купил 79,5 млн.дол.
В понедельник и среду по 20 , в четверг 40 , во вторник и пятницу НБУ не выходил на рынок.
Живите своим умом!
Додано: Вів 27 сер, 2019 11:05
Появился анализ ликвидности.
Кор.счета 59,2 млрд ( +12 млрд грн )
Такое увеличение ликвидности обусловлено снижением остатков на депозитных сертификатах сразу на 11,8 млрд
Живите своим умом!
Додано: Вів 27 сер, 2019 11:07
Кардіограма ліквідності ранок
Вітаюсь совсіма.
Коррахунки - 59 269,16(47 208,99 + 12 060,17(- 903,17)) млн.
Овернайти дебет 15% - 8 829(6 306 + 2523(- 109)) млн.
Овернайти кредит 19% - 0,01(1000 - 999,99(+ 994)) млн.
Загальна ліквідність 59 269,16 + 8 829 - 0.01 = 68 098,15(52 514,99 + 15 583,16(− 2 006,17)) млн. гривень.
Загальна ліквідність сьогодні СИЛЬНО виросла, і вона перевищила середннє значення. Коррахунки також сильно виросли і перевищили норматив.
І овернайти виросли на + 2 523 млн. грн. Нічне рефінансування, на сьогодні в НБУ взяли всього на 0.01(1000) млн. гривень під 19%.
НБУ нічого не купляв і не продавав. Автономні чинники додали всього 3754,16 млн. грн. Трошечки забралили готівки з оббігу, додавши коррахунки на + 80,5 млн. грн. Та нарешті насипали ліквідністі на + 3 426,96 млн. грн. Державна казначейська служби України та Фонд гарантування вкладів фізичних осіб. З яких повернення ПДВ склало 1,36 млрд.грн.
Та вирішальним в означеному рості стало повернення грошей з двотижневих сертифікатів НБУ. Повернули як і очікувалось 37 226 млн. грн., а ось залучили всього 25 397 млн. Різниця в 11 829 млн. грн. і стала вирішальною в такому значному рості ліквідності.
Ліквідность ВИРОСЛА. Її достатньо для росту курсу, та може бути недостатньо для Аукціону і, таки, прийдеться продавати валюту, що знизить курс!
Здається і аукціон є за що проводити, та з одного боку норматив ліквідності, а з другого ласі шостирічки... Здається таки комусь треба сьогодні завтра продавати валюту для того Аукціону! Почекаємо до вечора, коли визначиться обʼєм залучення на Аукціоні, розрахунок за який пройде тільки завтра.
ВО
Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
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