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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1908190919101911

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 308
вище 25.65
50%
153
25.55 - 25.6499
8%
26
25.45 - 25.5499
6%
19
25.40 - 25.4499
6%
18
25.35 - 25.3999
4%
11
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
3%
10
нижче 25.25
22%
68
Всього голосів : 308
Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 11:27

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
27.08.2019 2517,0093
Доллар прибавил 11 копеек.
Открылись на 10 копеек выше закрытия в пятницу. За полчаса просели на 5 копеек до, пока еще, дневного минимума, затем снова подросли на 3 копейки. После этого началось очень постепенное снижение, напоминающее стабильность.
Торги проходят весело, с переменами направления, но общий результат на данный момент - 2 копейки от уровней закрытия предыдущей сессии.

Продаж валюти на міжбанківському ринку
22.08.2019
Усього, млн дол. США 361.3
Обороты снова приподнялись после пары дней спада.
Сибарит
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