Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
27.08.2019 2517,0093
Доллар прибавил 11 копеек.
Открылись на 10 копеек выше закрытия в пятницу. За полчаса просели на 5 копеек до, пока еще, дневного минимума, затем снова подросли на 3 копейки. После этого началось очень постепенное снижение, напоминающее стабильность.
Торги проходят весело, с переменами направления, но общий результат на данный момент - 2 копейки от уровней закрытия предыдущей сессии.
Продаж валюти на міжбанківському ринку
22.08.2019
Усього, млн дол. США 361.3
Обороты снова приподнялись после пары дней спада.