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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 27 сер, 2019 11:27
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
27.08.2019 2517,0093
Доллар прибавил 11 копеек.
Открылись на 10 копеек выше закрытия в пятницу. За полчаса просели на 5 копеек до, пока еще, дневного минимума, затем снова подросли на 3 копейки. После этого началось очень постепенное снижение, напоминающее стабильность.
Торги проходят весело, с переменами направления, но общий результат на данный момент - 2 копейки от уровней закрытия предыдущей сессии.
Продаж валюти на міжбанківському ринку
22.08.2019
Усього, млн дол. США 361.3
Обороты снова приподнялись после пары дней спада.
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Сибарит
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Додано: Вів 27 сер, 2019 12:00
Surfer написав: Moneta написав:
Все как в 2008. Люди уверовали в свалившиеся откуда-то экономичное чудо, и то что их активы будут только дорожать.
Только вверх. Мои знакомые делают круглые глаза, когда говорю что скоро нас потрясет. Спорить тут бесполезно, точно так верили МММщики, хайп-инвесторы, покупатели гостинок по $80 тыс (11 лет назад). Такие догмы не требуют доказательств.
Как известно , История - занятная штука, которая повторяется дважды: первый раз в виде трагедии, второй — в виде фарса. На сегодняшний день под хайп инвесторов, убежденных что их актив будет только дорожать целиком и полностью подходят баксовлошенцы. Именно они гребли зеленый и по 28 и по 30+ в надежде на "сладкие" 100-150. Как и слепая вера в свалившееся откуда то цифровое золото, биткоин за 500 000 за который не так давно некто закладывал свой пенис. Именно от этого подавляющего большинства на форуме идет уже стабильный и наростающий недовольный стон от укрепляющейся гривны, пробившей уровни уже ТРЕХ прошедших ЛЕТ ! Не говоря уже о позиции Трампа направленной на ослабление доллара
Золото 1541 долар! Хто в цьому активі той відчуває легку бадьорість і впевненість станом на сьогодні!
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Qwerty
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Додано: Вів 27 сер, 2019 12:03
zzzzzz написав: yuri_m написав: zzzzzz написав:
Прикольное новшевство от Нафтогаза, вообщем фьючерсы на газ для населения
Это не прикольное новшество, а страховка от кризиса неплатежей в случае взрывного роста курса! "Нафтогаз" закачал летом в подземные хранилища газ при курсе 25.10-25.85. И ему сейчас выгодно собрать деньги за этот газ у потребителей наперед, и затариться новой валютой при низком курсе. Тогда его коммерческая деятельность будет максимально прикрыта от курсовых скачков в будущем: товар куплен - деньги в валюте потрачены, тут же этот товар продан - деньги в гривне получены, выручка в гривне переведена в валюту для будущих покупок нового товара. Просто мечта для любого торговца импортным товаром!
Это беспроцентный кредит , или предоплата за товар. Да НАК это выгодно, но и потребителю это тоже выгодно. Тут коллективная выгода.
Абсолютно вірно! З задоволенням скористаюсь даною можливістю і проплачу весь обсяг газу!
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Qwerty
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Додано: Вів 27 сер, 2019 12:17
Qwerty написав: zzzzzz написав: yuri_m написав:
Это не прикольное новшество, а страховка от кризиса неплатежей в случае взрывного роста курса! "Нафтогаз" закачал летом в подземные хранилища газ при курсе 25.10-25.85. И ему сейчас выгодно собрать деньги за этот газ у потребителей наперед, и затариться новой валютой при низком курсе. Тогда его коммерческая деятельность будет максимально прикрыта от курсовых скачков в будущем: товар куплен - деньги в валюте потрачены, тут же этот товар продан - деньги в гривне получены, выручка в гривне переведена в валюту для будущих покупок нового товара. Просто мечта для любого торговца импортным товаром!
Это беспроцентный кредит , или предоплата за товар. Да НАК это выгодно, но и потребителю это тоже выгодно. Тут коллективная выгода.
Абсолютно вірно! З задоволенням скористаюсь даною можливістю і проплачу весь обсяг газу!
учитывая, что в нынешнем Нефтегазе сидят очень-очень не дураки, предположу, что они ожидают снижение цен (или, как минимум, расценивают вероятность этого как достаточно высокую)
))))))
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juristkostya
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Додано: Вів 27 сер, 2019 12:24
juristkostya написав:
учитывая, что в нынешнем Нефтегазе сидят очень-очень не дураки, предположу, что они ожидают снижение цен (или, как минимум, расценивают вероятность этого как достаточно высокую)
))))))
Снижение цен? Зимой? При почти 100% вероятности перекрытого росийскоого вентиля? Вы оптимист.
Прошлый раз при перекрытом вентиле закупали по что-то около $700 за 1000 кубов.
И то был март.
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curiousobro
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Додано: Вів 27 сер, 2019 12:28
juristkostya написав:
учитывая, что в нынешнем Нефтегазе сидят очень-очень не дураки, предположу, что они ожидают снижение цен (или, как минимум, расценивают вероятность этого как достаточно высокую)
))))))
Все верно, в нефтегазе сидят не дураки. Поэтому они понимают, что продавая зимой газ населению за гривну, они могут купить в разы меньше долларов. Думаю такой сценарий куда вероятнее, чем понижение тарифов.
Странно, что Вы не догадались. Наверное вечерний квартал любите смотреть?
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Любопытный
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Додано: Вів 27 сер, 2019 12:39
juristkostya написав:учитывая, что в нынешнем Нефтегазе сидят очень-очень не дураки
Тим більше, ще й із ЗЕкомандою в парі робитимуть нас разом))))
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stryzhko
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Додано: Вів 27 сер, 2019 12:52
juristkostya написав:
учитывая, что в нынешнем Нефтегазе сидят очень-очень не дураки, предположу, что они ожидают снижение цен (или, как минимум, расценивают вероятность этого как достаточно высокую)
))))))
Проблем с поставками они ожидают. Без аверсного прохождения газа по ГТС с востока на запад невозможно покрыть все потребности всех регионов в зимний период, сколько бы газа не находилось в ПХГ.
Мы это проходили уже в марте 2018-го - "прикрути". Если транзит остановится на длительное время (более месяца), то режим экономии будет уже не "прикрути", а "закрути"
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zРадио
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Додано: Вів 27 сер, 2019 13:04
zРадио написав: juristkostya написав:
учитывая, что в нынешнем Нефтегазе сидят очень-очень не дураки, предположу, что они ожидают снижение цен (или, как минимум, расценивают вероятность этого как достаточно высокую)
))))))
Проблем с поставками они ожидают. Без аверсного прохождения газа по ГТС с востока на запад невозможно покрыть все потребности всех регионов в зимний период, сколько бы газа не находилось в ПХГ.
Мы это проходили уже в марте 2018-го - "прикрути". Если транзит остановится на длительное время (более месяца), то режим экономии будет уже не "прикрути", а "закрути"
Все верно зРадио пишет. Добавлю одну маленькую но очень важную деталь. В Украине находятся подземные хранилища газа в разных регионах нашей страны. Так вот хранилища газа расположенные на востоке уже закачали до 70-80%, теперь закачивают в хранилища в западных регионах. Всего закачено уже 57% от свободного объема.Для чего это сделано думаю не нужно объяснять. Как раз по причине мощности аверса. Зимой аверса не хватит для восточных регионов в случае полной остановки транзита, по-этому восточные хранилища уже до упора заполнены.
Живите своим умом!
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Додано: Вів 27 сер, 2019 13:18
холява написав: Ukrainian написав: холява написав:
Был я намедни в критикуемом Вами Китае.
Что бы увидеть китай надо ехать в провинцию
Привет .
Был в провинции...
...грушевый и яблочный сад накрыты сеткой и КАЖДЫЙ ,КАЖДЫЙ, плод в бумажном , проветриваемом кулечке.
Люди очень доброжелательные !
....ни один ребенок не взял у меня конфету ------
------ЛАОВАЙ
вольный перевод - черт заморский
Как название провинции ?
п.с. вообще то принято называть- лаомаоцзы , лаовай - то же не очень гостепреимно это типа - лох по нашему.
Востаннє редагувалось Vadim V
в Вів 27 сер, 2019 13:25, всього редагувалось 1 раз.
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Vadim V
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