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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1909191019111912>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 308
вище 25.65
50%
153
25.55 - 25.6499
8%
26
25.45 - 25.5499
6%
19
25.40 - 25.4499
6%
18
25.35 - 25.3999
4%
11
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
3%
10
нижче 25.25
22%
68
Всього голосів : 308
Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 11:27

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
27.08.2019 2517,0093
Доллар прибавил 11 копеек.
Открылись на 10 копеек выше закрытия в пятницу. За полчаса просели на 5 копеек до, пока еще, дневного минимума, затем снова подросли на 3 копейки. После этого началось очень постепенное снижение, напоминающее стабильность.
Торги проходят весело, с переменами направления, но общий результат на данный момент - 2 копейки от уровней закрытия предыдущей сессии.

Продаж валюти на міжбанківському ринку
22.08.2019
Усього, млн дол. США 361.3
Обороты снова приподнялись после пары дней спада.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 12:00

  Surfer написав:
  Moneta написав:Все как в 2008. Люди уверовали в свалившиеся откуда-то экономичное чудо, и то что их активы будут только дорожать. Только вверх. Мои знакомые делают круглые глаза, когда говорю что скоро нас потрясет. Спорить тут бесполезно, точно так верили МММщики, хайп-инвесторы, покупатели гостинок по $80 тыс (11 лет назад). Такие догмы не требуют доказательств.


Как известно , История - занятная штука, которая повторяется дважды: первый раз в виде трагедии, второй — в виде фарса. На сегодняшний день под хайп инвесторов, убежденных что их актив будет только дорожать целиком и полностью подходят баксовлошенцы. Именно они гребли зеленый и по 28 и по 30+ в надежде на "сладкие" 100-150. Как и слепая вера в свалившееся откуда то цифровое золото, биткоин за 500 000 за который не так давно некто закладывал свой пенис. Именно от этого подавляющего большинства на форуме идет уже стабильный и наростающий недовольный стон от укрепляющейся гривны, пробившей уровни уже ТРЕХ прошедших ЛЕТ ! Не говоря уже о позиции Трампа направленной на ослабление доллара :wink: :mrgreen:

Золото 1541 долар! Хто в цьому активі той відчуває легку бадьорість і впевненість станом на сьогодні!
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 12:03

  zzzzzz написав:
  yuri_m написав:
  zzzzzz написав:Прикольное новшевство от Нафтогаза, вообщем фьючерсы на газ для населения

Это не прикольное новшество, а страховка от кризиса неплатежей в случае взрывного роста курса! "Нафтогаз" закачал летом в подземные хранилища газ при курсе 25.10-25.85. И ему сейчас выгодно собрать деньги за этот газ у потребителей наперед, и затариться новой валютой при низком курсе. Тогда его коммерческая деятельность будет максимально прикрыта от курсовых скачков в будущем: товар куплен - деньги в валюте потрачены, тут же этот товар продан - деньги в гривне получены, выручка в гривне переведена в валюту для будущих покупок нового товара. Просто мечта для любого торговца импортным товаром!


Это беспроцентный кредит , или предоплата за товар. Да НАК это выгодно, но и потребителю это тоже выгодно. Тут коллективная выгода.

Абсолютно вірно! З задоволенням скористаюсь даною можливістю і проплачу весь обсяг газу!
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 12:17

  Qwerty написав:
  zzzzzz написав:
  yuri_m написав:Это не прикольное новшество, а страховка от кризиса неплатежей в случае взрывного роста курса! "Нафтогаз" закачал летом в подземные хранилища газ при курсе 25.10-25.85. И ему сейчас выгодно собрать деньги за этот газ у потребителей наперед, и затариться новой валютой при низком курсе. Тогда его коммерческая деятельность будет максимально прикрыта от курсовых скачков в будущем: товар куплен - деньги в валюте потрачены, тут же этот товар продан - деньги в гривне получены, выручка в гривне переведена в валюту для будущих покупок нового товара. Просто мечта для любого торговца импортным товаром!


Это беспроцентный кредит , или предоплата за товар. Да НАК это выгодно, но и потребителю это тоже выгодно. Тут коллективная выгода.

Абсолютно вірно! З задоволенням скористаюсь даною можливістю і проплачу весь обсяг газу!

учитывая, что в нынешнем Нефтегазе сидят очень-очень не дураки, предположу, что они ожидают снижение цен (или, как минимум, расценивают вероятность этого как достаточно высокую) :-)))))))
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 12:24

  juristkostya написав:учитывая, что в нынешнем Нефтегазе сидят очень-очень не дураки, предположу, что они ожидают снижение цен (или, как минимум, расценивают вероятность этого как достаточно высокую) :-)))))))

Снижение цен? Зимой? При почти 100% вероятности перекрытого росийскоого вентиля? Вы оптимист.

Прошлый раз при перекрытом вентиле закупали по что-то около $700 за 1000 кубов.
И то был март.
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 12:28

  juristkostya написав:учитывая, что в нынешнем Нефтегазе сидят очень-очень не дураки, предположу, что они ожидают снижение цен (или, как минимум, расценивают вероятность этого как достаточно высокую) :-)))))))


Все верно, в нефтегазе сидят не дураки. Поэтому они понимают, что продавая зимой газ населению за гривну, они могут купить в разы меньше долларов. Думаю такой сценарий куда вероятнее, чем понижение тарифов.
Странно, что Вы не догадались. Наверное вечерний квартал любите смотреть? :wink:
Любопытный
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 12:39

Re: Валютный рынок в контексте ДС

juristkostya написав:учитывая, что в нынешнем Нефтегазе сидят очень-очень не дураки

Тим більше, ще й із ЗЕкомандою в парі робитимуть нас разом))))


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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 12:52

  juristkostya написав:учитывая, что в нынешнем Нефтегазе сидят очень-очень не дураки, предположу, что они ожидают снижение цен (или, как минимум, расценивают вероятность этого как достаточно высокую) :-)))))))


Проблем с поставками они ожидают. Без аверсного прохождения газа по ГТС с востока на запад невозможно покрыть все потребности всех регионов в зимний период, сколько бы газа не находилось в ПХГ.

Мы это проходили уже в марте 2018-го - "прикрути". Если транзит остановится на длительное время (более месяца), то режим экономии будет уже не "прикрути", а "закрути"
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 13:04

  zРадио написав:
  juristkostya написав:учитывая, что в нынешнем Нефтегазе сидят очень-очень не дураки, предположу, что они ожидают снижение цен (или, как минимум, расценивают вероятность этого как достаточно высокую) :-)))))))


Проблем с поставками они ожидают. Без аверсного прохождения газа по ГТС с востока на запад невозможно покрыть все потребности всех регионов в зимний период, сколько бы газа не находилось в ПХГ.

Мы это проходили уже в марте 2018-го - "прикрути". Если транзит остановится на длительное время (более месяца), то режим экономии будет уже не "прикрути", а "закрути"


Все верно зРадио пишет. Добавлю одну маленькую но очень важную деталь. В Украине находятся подземные хранилища газа в разных регионах нашей страны. Так вот хранилища газа расположенные на востоке уже закачали до 70-80%, теперь закачивают в хранилища в западных регионах. Всего закачено уже 57% от свободного объема.Для чего это сделано думаю не нужно объяснять. Как раз по причине мощности аверса. Зимой аверса не хватит для восточных регионов в случае полной остановки транзита, по-этому восточные хранилища уже до упора заполнены.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 13:18

  холява написав:
  Ukrainian написав:
  холява написав:Был я намедни в критикуемом Вами Китае.

Что бы увидеть китай надо ехать в провинцию


Привет .
Был в провинции...
...грушевый и яблочный сад накрыты сеткой и КАЖДЫЙ ,КАЖДЫЙ, плод в бумажном , проветриваемом кулечке.
Люди очень доброжелательные !
....ни один ребенок не взял у меня конфету ------
------ЛАОВАЙ

вольный перевод - черт заморский

Как название провинции ?
п.с. вообще то принято называть- лаомаоцзы , лаовай - то же не очень гостепреимно это типа - лох по нашему.
Востаннє редагувалось Vadim V в Вів 27 сер, 2019 13:25, всього редагувалось 1 раз.
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