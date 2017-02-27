juristkostya написав:учитывая, что в нынешнем Нефтегазе сидят очень-очень не дураки, предположу, что они ожидают снижение цен (или, как минимум, расценивают вероятность этого как достаточно высокую) ))))))
Проблем с поставками они ожидают. Без аверсного прохождения газа по ГТС с востока на запад невозможно покрыть все потребности всех регионов в зимний период, сколько бы газа не находилось в ПХГ.
Мы это проходили уже в марте 2018-го - "прикрути". Если транзит остановится на длительное время (более месяца), то режим экономии будет уже не "прикрути", а "закрути"
Все верно зРадио пишет. Добавлю одну маленькую но очень важную деталь. В Украине находятся подземные хранилища газа в разных регионах нашей страны. Так вот хранилища газа расположенные на востоке уже закачали до 70-80%, теперь закачивают в хранилища в западных регионах. Всего закачено уже 57% от свободного объема.Для чего это сделано думаю не нужно объяснять. Как раз по причине мощности аверса. Зимой аверса не хватит для восточных регионов в случае полной остановки транзита, по-этому восточные хранилища уже до упора заполнены.
Я в свою очередь добавлю еще одну деталь - проектные объемы ПХГ регионально обратно-пропорциональны объемам потребления. Построены они были с другой целью - для увеличения экспортных поставок СССР в зимний период. Именно поэтому сконцентрированы преимущественно на Западе.
Поэтому в случае прекращения транзита таки придется столкнуться со сложностями - кое-где (например, на Юге) ПХГ отсутствуют в принципе, а кое-где (Восток) их объемов не будет достаточно.
Вот коболевы-витренки и решили сделать ход конем - взять деньги, а обязательства не выполнить (или выполнить много позднее оговоренных сроков).
yuri_m написав:А гривна укрепилась не потому, что дела в экономике супер, а потому что "качели" накачивают для заработка. Всё строго по схеме лета 2008 года. Падающий традиционно летом курс разогнали посильнее вниз, а с осени так же начнут гнать в другую сторону! Народ начнет волосы на жoпе рвать в панике, а барыги в мешки бабло скирдовать. Ничего нового...
Боюсь, что ЭОК =22 грн за 1 $ (исходя из роста средней зарплаты в Украине сянваря 2014г по август 2019г) Есть куда баксу у нас падать ещё. Кароче, влип з баксами я и многие тут, наскирдовавшие его выше, чем па25,30. А радостных "рапортов" тут за 3 последних года от том, что на всю каклету баксов па 26,3 - 26,5 прикупили масса! А через месячишко - другой влипнут и те, что па25,30 наскирдовали, так как бакс обрушится ниже 25.0 (траншик подоспеет, закончики о амнистия капитальца, закончик про земельку примут мигом до нового года. Баксик обрушится до 22.0. и ниже. Ведь у народца то в матрасиках 100 ярдов зелени. Надо ж как то народец поучить.
yuri_m написав:А гривна укрепилась не потому, что дела в экономике супер, а потому что "качели" накачивают для заработка. Всё строго по схеме лета 2008 года. Падающий традиционно летом курс разогнали посильнее вниз, а с осени так же начнут гнать в другую сторону! Народ начнет волосы на жoпе рвать в панике, а барыги в мешки бабло скирдовать. Ничего нового...
Боюсь, что ЭОК =22 грн за 1 $ (исходя из роста средней зарплаты в Украине сянваря 2014г по август 2019г) Есть куда баксу у нас падать ещё. Кароче, влип з баксами я и многие тут, наскирдовавшие его выше, чем па25,30 хотя бы. А радостных "рапортов" тут за 3 последних года от том, что на всю каклету баксов па 26,3 - 26,5 прикупили масса!
Ну - знав би прикуп ... Чи там - соломки б підстелив ... В будь-якому випадку це тимчасово . Ви ж в баксі на тривалий період ? Гривня все одно така валюта - у якої однозначний тренд . Ну не забезпечена вона ... На найближчий час - так , але наскільки глибоко та довго - ??? Хто на цьому заробляє - у того інші сподівання . Вже колись були часи , коли всі ( абсолютно ) експерти рекомендували тримати гроші в 3 кошиках ( як мінімум ) - гривня , доллар , євро ... Зараз он оживилися прибічники голди ... А з того часу пройшло аж років 12-15 ... Кому це довго - треба думати про інше ...