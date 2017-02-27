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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1909191019111912

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 308
вище 25.65
50%
153
25.55 - 25.6499
8%
26
25.45 - 25.5499
6%
19
25.40 - 25.4499
6%
18
25.35 - 25.3999
4%
11
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
3%
10
нижче 25.25
22%
68
Всього голосів : 308
Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 13:19

  zzzzzz написав:Зимой аверса не хватит для восточных регионов в случае полной остановки транзита, по-этому восточные хранилища уже до упора заполнены.

Откуда у вас эта информация ? Сайт utg.ua показывает, что из 5 восточных хранилищ на 90% заполнено только одно. Остальные - на 30%, 40% или 70%. Т.е. точно такое же состояние, что и на западных.
bolex
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 13:21

  zzzzzz написав:
  zРадио написав:
  juristkostya написав:учитывая, что в нынешнем Нефтегазе сидят очень-очень не дураки, предположу, что они ожидают снижение цен (или, как минимум, расценивают вероятность этого как достаточно высокую) :-)))))))


Проблем с поставками они ожидают. Без аверсного прохождения газа по ГТС с востока на запад невозможно покрыть все потребности всех регионов в зимний период, сколько бы газа не находилось в ПХГ.

Мы это проходили уже в марте 2018-го - "прикрути". Если транзит остановится на длительное время (более месяца), то режим экономии будет уже не "прикрути", а "закрути"


Все верно зРадио пишет. Добавлю одну маленькую но очень важную деталь. В Украине находятся подземные хранилища газа в разных регионах нашей страны. Так вот хранилища газа расположенные на востоке уже закачали до 70-80%, теперь закачивают в хранилища в западных регионах. Всего закачено уже 57% от свободного объема.Для чего это сделано думаю не нужно объяснять. Как раз по причине мощности аверса. Зимой аверса не хватит для восточных регионов в случае полной остановки транзита, по-этому восточные хранилища уже до упора заполнены.


Я в свою очередь добавлю еще одну деталь - проектные объемы ПХГ регионально обратно-пропорциональны объемам потребления. Построены они были с другой целью - для увеличения экспортных поставок СССР в зимний период. Именно поэтому сконцентрированы преимущественно на Западе.

Поэтому в случае прекращения транзита таки придется столкнуться со сложностями - кое-где (например, на Юге) ПХГ отсутствуют в принципе, а кое-где (Восток) их объемов не будет достаточно.

Вот коболевы-витренки и решили сделать ход конем - взять деньги, а обязательства не выполнить (или выполнить много позднее оговоренных сроков).

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zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 13:23

  bolex написав:
  zzzzzz написав:Зимой аверса не хватит для восточных регионов в случае полной остановки транзита, по-этому восточные хранилища уже до упора заполнены.

Откуда у вас эта информация ? Сайт utg.ua показывает, что из 5 восточных хранилищ на 90% заполнено только одно. Остальные - на 30%, 40% или 70%. Т.е. точно такое же состояние, что и на западных.


Я выше написал что заполненность восточных хранилищ 70-80% при общеукраинской заполненности 57%

проссумируйте все восточные хранилища и получите цифру в районе 70-80%
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 13:24

  yuri_m написав:А гривна укрепилась не потому, что дела в экономике супер, а потому что "качели" накачивают для заработка. Всё строго по схеме лета 2008 года. Падающий традиционно летом курс разогнали посильнее вниз, а с осени так же начнут гнать в другую сторону! Народ начнет волосы на жoпе рвать в панике, а барыги в мешки бабло скирдовать. Ничего нового...


Боюсь, что ЭОК =22 грн за 1 $ (исходя из роста средней зарплаты в Украине сянваря 2014г по август 2019г)
Есть куда баксу у нас падать ещё.
Кароче, влип з баксами я и многие тут, наскирдовавшие его выше, чем па25,30.
А радостных "рапортов" тут за 3 последних года от том, что на всю каклету баксов па 26,3 - 26,5 прикупили масса!
А через месячишко влипнут и те, что па25,30 наскирдовали, так как бакс обрушится ниже 25.0
Yuri_61
 
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