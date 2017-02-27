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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1911191219131914>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 308
вище 25.65
50%
153
25.55 - 25.6499
8%
26
25.45 - 25.5499
6%
19
25.40 - 25.4499
6%
18
25.35 - 25.3999
4%
11
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
3%
10
нижче 25.25
22%
68
Всього голосів : 308
Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 14:07

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Добрый день.
На окнах 25.14-25.22 "Зирочка" .
С Уважением.
холява
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 14:08

  yuri_m написав:
  zРадио написав:Да-да - так решили проблему, что в марте 2018-го отправляли на каникулы не только детские сады, школы и университеты, но и стационарных больных!

А ведь тогда было просто снижение давления в трубе по аверсу, а не полное прекращение поставок. И в ПХГ еще оставалось 9,5 млрд кубов!..

Блеск! Садитесь, 5 баллов! Сразу видно, что человек даже голову не включал подумать мозгами. Тогда газ не перекрывали, а снизили подачу. А для ГТС это самый плохой режим работы. Ей оптимально или качать только вперед, или только назад. Это как ехала машина со скоростью 100 км/ч, а стала 50 км/ч. Но как ехала вперед, так и едет. А вам надо гнать 100 км/ч или только вперед, или только назад! Иначе движок накроется... Труба-то одна и та же, и невозможно гнать по ней одновременно в разные стороны. Поэтому россияне и приняли такой вариант давления на "Нафтогаз". А в случае полного перекрытия подачи мы просто поменяем направление прокачки с восток-запад на запад-восток. Учите технику и технологии, а не только курите учебники за углом!


Ну прям секрет Полишинеля. Вычитал 2 интересные обывателю детали о ГТС и возомнил себя экспертом :mrgreen:

Сделаем проще - как тебе отключат горячую воду в профилактических целях в следующий раз, попробуй подать по своей трубе воду туда, откуда ее получаешь :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Расскажешь потом
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 14:16

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:Сделаем проще - как тебе отключат горячую воду в профилактических целях в следующий раз, попробуй подать по своей трубе воду туда, откуда ее получаешь :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Расскажешь потом

Мда, проблемы у человека оказывается еще больше ,чем можно было первоначально подумать... У меня в квартире нет насоса для подачи воды "туда, откуда её получаешь". Как и хранилища этой самой воды. А в случае газа есть хранилища по всей территории Украины, и есть компрессорные станции, могущие подавать этот газ в нужном направлении. Вот в этом и вся разница между квартирой и ГТС. И вот теперь я искренне порадуюсь тому, что нашу ГТС проектировали и потом модернизировали после января 2009 года реально умные люди, а не ебланы с этого форума.
yuri_m
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 14:21

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Премьер: Гончарук
Мин.економики: Милованов
Ген.прокурор: Рябошапка
Ut sementem feceris, ita et metes
RES(Дело) PUBLICA(Общее)
Corpocrator
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 14:34

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Moneta написав:Для меня загадка почему нельзя принять новые нормы о температуре 18 градусов в жилых помещениях с ЦО.

Рискну предположить, что такие новые нормы не принимаются по той причине, что и по действующим нормам минимальная температура - 18 градусов :)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 14:35

  Corpocrator написав:Премьер: Гончарук
Мин.економики: Милованов
Ген.прокурор: Рябошапка

Хана экономике и коммерсам.
yuri_m
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 14:52

"100 дней бессилия всевластия."

  yuri_m написав:
  Corpocrator написав:Премьер: Гончарук
Мин.економики: Милованов
Ген.прокурор: Рябошапка

Хана экономике и коммерсам.

Гончарук , которого вроде бы как уже и определил Зеленский, твердой уверенности не вызывает. Если Зеленский может на него влиять, то что мешает влиять другим? Просто начнется гонка количества нулей после единицы. Бесцветен. Компромата нет. Ни в чем особом не замечен.Самый посредственный человек, заняв место премьера может сколотить в ВР вполне внушительную фракцию, отхватив и от "СН" вполне крупный кусок.
Ошибиться в кандидатуре и назначить не того, что тогда президент? Странный человечек сидящий в ОПУ ?

Еще один важный нюанс - назначение премьера - важный сигнал Западу. Назначение Гончарука - это не сигнал - это легкий и неприличный звук.


Ну и конкретнее о тотальной :mrgreen: "Хана" :mrgreen: : https://timeze2019.blogspot.com/2019/08/100.html
Ser Fil
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 14:53

  yuri_m написав:
  Corpocrator написав:Премьер: Гончарук
Мин.економики: Милованов
Ген.прокурор: Рябошапка

Хана экономике и коммерсам.

"Да подождите еще нас хоронить!"(с)

Еще голосования в ВР, битва за комитеты, еще состав КМ, оглашение программы и т.д. и т.п.
AlexxK
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 14:56

  AlexxK написав:
еще состав КМ, оглашение программы и т.д. и т.п.


Я вас умоляю.... Програму преЗедента и партии СН - в студию...
lrs7719
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 14:57

Офіційний курс гривні до іноземних валют (за 100 одиниць)
Починає діяти з 27.08.2019 28.08.2019
дата розрахунку 23.08.2019 27.08.2019
Долар США 2506,289 2516,493
После полудня гривна отыграла 0.5 копейки.
Открылись на 10 копеек выше закрытия в пятницу. За полчаса просели на 5 копеек до, пока еще, дневного минимума, затем снова подросли на 3 копейки. После этого началось очень постепенное снижение, напоминающее стабильность. После 12 стабильность установилась окончательно. Ямка на графике в самом начале торгов намекает на "внезапное" появление на рынке крупного покупателя.
Сегодня должны были пройти валютный контроль и зачислиться валютные поступления, пришедшие вчера и сегодня. Завтра они имеют шанс попасть на МБ. Интрига заключается в том, много ли получателей решатся продавать валюту в день, когда ожидается ее изобилие? Начинается неделя полной непредсказуемости.

Этот день в истории:
2017 - 2554.55 (-38)
2018 - 2788.52 (-272)

2015 - 2118.54
2016 - 2544.23
Сибарит
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