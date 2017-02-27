zРадио написав: Да-да - так решили проблему, что в марте 2018-го отправляли на каникулы не только детские сады, школы и университеты, но и стационарных больных!



А ведь тогда было просто снижение давления в трубе по аверсу, а не полное прекращение поставок. И в ПХГ еще оставалось 9,5 млрд кубов!.. Да-да - так решили проблему, что в марте 2018-го отправляли на каникулы не только детские сады, школы и университеты, но и стационарных больных!А ведь тогда было просто снижение давления в трубе по аверсу, а не полное прекращение поставок. И в ПХГ еще оставалось 9,5 млрд кубов!..

Блеск! Садитесь, 5 баллов! Сразу видно, что человек даже голову не включал подумать мозгами. Тогда газ не перекрывали, а снизили подачу. А для ГТС это самый плохой режим работы. Ей оптимально или качать только вперед, или только назад. Это как ехала машина со скоростью 100 км/ч, а стала 50 км/ч. Но как ехала вперед, так и едет. А вам надо гнать 100 км/ч или только вперед, или только назад! Иначе движок накроется... Труба-то одна и та же, и невозможно гнать по ней одновременно в разные стороны. Поэтому россияне и приняли такой вариант давления на "Нафтогаз". А в случае полного перекрытия подачи мы просто поменяем направление прокачки с восток-запад на запад-восток. Учите технику и технологии, а не только курите учебники за углом!