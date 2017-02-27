zРадио написав:Да-да - так решили проблему, что в марте 2018-го отправляли на каникулы не только детские сады, школы и университеты, но и стационарных больных!
А ведь тогда было просто снижение давления в трубе по аверсу, а не полное прекращение поставок. И в ПХГ еще оставалось 9,5 млрд кубов!..
Блеск! Садитесь, 5 баллов! Сразу видно, что человек даже голову не включал подумать мозгами. Тогда газ не перекрывали, а снизили подачу. А для ГТС это самый плохой режим работы. Ей оптимально или качать только вперед, или только назад. Это как ехала машина со скоростью 100 км/ч, а стала 50 км/ч. Но как ехала вперед, так и едет. А вам надо гнать 100 км/ч или только вперед, или только назад! Иначе движок накроется... Труба-то одна и та же, и невозможно гнать по ней одновременно в разные стороны. Поэтому россияне и приняли такой вариант давления на "Нафтогаз". А в случае полного перекрытия подачи мы просто поменяем направление прокачки с восток-запад на запад-восток. Учите технику и технологии, а не только курите учебники за углом!
Ну прям секрет Полишинеля. Вычитал 2 интересные обывателю детали о ГТС и возомнил себя экспертом
Сделаем проще - как тебе отключат горячую воду в профилактических целях в следующий раз, попробуй подать по своей трубе воду туда, откуда ее получаешь
zРадио написав:Сделаем проще - как тебе отключат горячую воду в профилактических целях в следующий раз, попробуй подать по своей трубе воду туда, откуда ее получаешь
Расскажешь потом
Мда, проблемы у человека оказывается еще больше ,чем можно было первоначально подумать... У меня в квартире нет насоса для подачи воды "туда, откуда её получаешь". Как и хранилища этой самой воды. А в случае газа есть хранилища по всей территории Украины, и есть компрессорные станции, могущие подавать этот газ в нужном направлении. Вот в этом и вся разница между квартирой и ГТС. И вот теперь я искренне порадуюсь тому, что нашу ГТС проектировали и потом модернизировали после января 2009 года реально умные люди, а не ебланы с этого форума.
Гончарук , которого вроде бы как уже и определил Зеленский, твердой уверенности не вызывает. Если Зеленский может на него влиять, то что мешает влиять другим? Просто начнется гонка количества нулей после единицы. Бесцветен. Компромата нет. Ни в чем особом не замечен.Самый посредственный человек, заняв место премьера может сколотить в ВР вполне внушительную фракцию, отхватив и от "СН" вполне крупный кусок. Ошибиться в кандидатуре и назначить не того, что тогда президент? Странный человечек сидящий в ОПУ ?
Еще один важный нюанс - назначение премьера - важный сигнал Западу. Назначение Гончарука - это не сигнал - это легкий и неприличный звук.
Офіційний курс гривні до іноземних валют (за 100 одиниць) Починає діяти з 27.08.2019 28.08.2019 дата розрахунку 23.08.2019 27.08.2019 Долар США 2506,289 2516,493 После полудня гривна отыграла 0.5 копейки. Открылись на 10 копеек выше закрытия в пятницу. За полчаса просели на 5 копеек до, пока еще, дневного минимума, затем снова подросли на 3 копейки. После этого началось очень постепенное снижение, напоминающее стабильность. После 12 стабильность установилась окончательно. Ямка на графике в самом начале торгов намекает на "внезапное" появление на рынке крупного покупателя. Сегодня должны были пройти валютный контроль и зачислиться валютные поступления, пришедшие вчера и сегодня. Завтра они имеют шанс попасть на МБ. Интрига заключается в том, много ли получателей решатся продавать валюту в день, когда ожидается ее изобилие? Начинается неделя полной непредсказуемости.
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