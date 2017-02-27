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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 27 сер, 2019 14:58
Милованов? Мда...
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Вів 27 сер, 2019 14:59
Минулого року ми сімєю так і робили. Різниця в спалених кубах була приблизно 23-30%. температура стабільно +20 (+/- 0.5 градуса С).
Що стосується сховищ, то потрібно також враховувати наступне. Кожне сховище має свої технологічні втрати. І вони можуть бути дуже суттєвими. Тому наприклад в Більче-Волицько-Угерське сховище закачують дуже мало газу, бо ми його можемо закачувати, а поляки на своїй території відбирати. Богородчанське родовище має один із найменших процентів технологічних втрат.
Про валюту. Сьогодні в одному із райцентрів Франківщини споглядав як люди масово здають валюту на побутові потреби. 1 вересня на носі. Завтра свято. 2 тижні сонячної погоди...
Франківськ прийом не піднімає (24,95), хоча продаж від ранку виріс на 7 коп до 25,12. Народ тратить зароблене та нахомячене.
Моє шанування!
Востаннє редагувалось Realist в Вів 27 сер, 2019 15:04, всього редагувалось 1 раз.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Додано: Вів 27 сер, 2019 15:04
Додано: Вів 27 сер, 2019 15:06
Зараз це до лампочки. В рази важливіше майбутнє Мотр Січі і стосунків з Вашингтоном. Цілий радник президента США з нацбезпеки прилетів...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
Додано: Вів 27 сер, 2019 15:11
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Самому-то не смешно? У "СН" абсолютное большинство. Как скажет начальник - так и проголосуют! Тем более в самом начале каденции. Они еще сами не въехали, как и что надо делать депутату, а Вы про какие-то битвы...
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