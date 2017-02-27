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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1911191219131914

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 308
вище 25.65
50%
153
25.55 - 25.6499
8%
26
25.45 - 25.5499
6%
19
25.40 - 25.4499
6%
18
25.35 - 25.3999
4%
11
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
3%
10
нижче 25.25
22%
68
Всього голосів : 308
Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 14:58

Милованов? Мда...
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 14:59

  Moneta написав:Для меня загадка почему нельзя принять новые нормы о температуре 18 градусов в жилых помещениях с ЦО. И газа меньше требуется, и людям меньше платить. Мерзляки догреют электричеством либо оденутся теплее. Смысл этих термомодернрзаций, если топят как в совдепе дырявый барак.

Минулого року ми сімєю так і робили. Різниця в спалених кубах була приблизно 23-30%. температура стабільно +20 (+/- 0.5 градуса С).
Що стосується сховищ, то потрібно також враховувати наступне. Кожне сховище має свої технологічні втрати. І вони можуть бути дуже суттєвими. Тому наприклад в Більче-Волицько-Угерське сховище закачують дуже мало газу, бо ми його можемо закачувати, а поляки на своїй території відбирати. Богородчанське родовище має один із найменших процентів технологічних втрат.
Про валюту. Сьогодні в одному із райцентрів Франківщини споглядав як люди масово здають валюту на побутові потреби. 1 вересня на носі. Завтра свято. 2 тижні сонячної погоди...
Франківськ прийом не піднімає (24,95), хоча продаж від ранку виріс на 7 коп до 25,12. Народ тратить зароблене та нахомячене.
Моє шанування!
Востаннє редагувалось Realist в Вів 27 сер, 2019 15:04, всього редагувалось 1 раз.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 15:04

  lrs7719 написав:
  AlexxK написав:
еще состав КМ, оглашение программы и т.д. и т.п.


Я вас умоляю.... Програму преЗедента и партии СН - в студию...

Я имел ввиду будущую программу будущего КМ. :D
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 15:06

  Corpocrator написав:Премьер: Гончарук
Мин.економики: Милованов
Ген.прокурор: Рябошапка

Зараз це до лампочки. В рази важливіше майбутнє Мотр Січі і стосунків з Вашингтоном. Цілий радник президента США з нацбезпеки прилетів...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 15:11

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  AlexxK написав:"Да подождите еще нас хоронить!"(с)

Еще голосования в ВР, битва за комитеты, еще состав КМ, оглашение программы и т.д. и т.п.

Самому-то не смешно? У "СН" абсолютное большинство. Как скажет начальник - так и проголосуют! Тем более в самом начале каденции. Они еще сами не въехали, как и что надо делать депутату, а Вы про какие-то битвы...
yuri_m
 
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