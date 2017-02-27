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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1912191319141915>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 308
вище 25.65
50%
153
25.55 - 25.6499
8%
26
25.45 - 25.5499
6%
19
25.40 - 25.4499
6%
18
25.35 - 25.3999
4%
11
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
3%
10
нижче 25.25
22%
68
Всього голосів : 308
Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 15:04

  lrs7719 написав:
  AlexxK написав:
еще состав КМ, оглашение программы и т.д. и т.п.


Я вас умоляю.... Програму преЗедента и партии СН - в студию...

Я имел ввиду будущую программу будущего КМ. :D
AlexxK
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 15:06

  Corpocrator написав:Премьер: Гончарук
Мин.економики: Милованов
Ген.прокурор: Рябошапка

Зараз це до лампочки. В рази важливіше майбутнє Мотр Січі і стосунків з Вашингтоном. Цілий радник президента США з нацбезпеки прилетів...
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 15:11

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  AlexxK написав:"Да подождите еще нас хоронить!"(с)

Еще голосования в ВР, битва за комитеты, еще состав КМ, оглашение программы и т.д. и т.п.

Самому-то не смешно? У "СН" абсолютное большинство. Как скажет начальник - так и проголосуют! Тем более в самом начале каденции. Они еще сами не въехали, как и что надо делать депутату, а Вы про какие-то битвы...
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 15:26

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Corpocrator написав:Премьер: Гончарук
Мин.економики: Милованов


Ну не так плохо, как могло бы быть. Могли бы премьером лысого с квартала сделать, а генпрокурором портнова.
И чем так плох Милованов?
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 15:32

  AlexxK написав:
  lrs7719 написав:
  AlexxK написав:
еще состав КМ, оглашение программы и т.д. и т.п.


Я вас умоляю.... Програму преЗедента и партии СН - в студию...

Я имел ввиду будущую программу будущего КМ. :D


Та я ж понимаю. Программа будущего КМ будет по типу двух упомянутых выше програм. В лучшем случаи скажут - попизже.
lrs7719
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 15:39

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Скажу прямо - седня скучно на рынке.
Однако ветка инфо потихоньку подкидывает... :D
дарий
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 15:42

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Ребятки,можно по теме мне спросить?
Какие данные по экспорту\импорту за июль?
Июнь помню эту красоту с ростом в 4.6% ВВП во втором квартале,а именно импорт 4.6 экспорт 3.3.
А так выходит уже почти сентябрь,а июль всё никак красоту не посчитают?
Или я что-то пропустил?
Напомните добрые люди?
Укргаз пустой,до белки не добрался,остальные дороже,решил не беспокоить)))
Востаннє редагувалось somilitark в Вів 27 сер, 2019 15:43, всього редагувалось 1 раз.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 15:43

  lrs7719 написав:Программа будущего КМ будет по типу двух упомянутых выше програм. В лучшем случаи скажут - попизже.

Так зачем волноваться заранее?

Это вредно для здоровья. :D
AlexxK
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 15:56

  somilitark написав:Ребятки,можно по теме мне спросить?
Какие данные по экспорту\импорту за июль?
Июнь помню эту красоту с ростом в 4.6% ВВП во втором квартале,а именно импорт 4.6 экспорт 3.3.
А так выходит уже почти сентябрь,а июль всё никак красоту не посчитают?
Или я что-то пропустил?
Напомните добрые люди?
Укргаз пустой,до белки не добрался,остальные дороже,решил не беспокоить)))


30 го должно быть. Внешний сектор банк вешает в последний раб. день месяца.
https://bank.gov.ua/statistic/sector-ex ... external#1
lrs7719
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 16:24

Кардіограма ліквідності вечір


Вітаюсь совсіма.

Зображення

Коррахунки - 59 269,16(47 208,99 + 12 060,17(- 903,17)) млн.
Загальна ліквідність 59 269,16 + 8 829 - 0.01 = 68 098,15(52 514,99 + 15 583,16(− 2 006,17)) млн. гривень.

НБУ нічого з валюти не купляв і не продавав. Автономні чинники додали всього 3754,16 млн. грн. Трошечки забралили готівки з оббігу, додавши коррахунки на + 80,5 млн. грн. Та нарешті насипали ліквідністі на + 3 426,96 млн. грн. Державна казначейська служби України та Фонд гарантування вкладів фізичних осіб. З яких повернення ПДВ склало 1,36 млрд.грн.

Та вирішальним в сьогодняшньому рості стало повернення грошей з двотижневих сертифікатів НБУ. Повернули як і очікувалось 37 226 млн. грн., а ось залучили всього 25 397 млн. Різниця в 11 829 млн. грн. і стала вирішальною в такому значному рості ліквідності. :!:

Середня загальна ліквідність з початку рока становить 65528,14(65512,08) млн. гривень. Сьогодні вона також підросла.

Коефіцієнт привʼязки курсу НБУ до середньої ліквідності (середня загальна поділити на середній курс) становить 2466,4743663834.

Коррахунки виросли. Норматив виконали. Загальна ліквідність також виросла і вона вижче середньої величини. Її достатньо для росту курсу, та може бути недостатньо для Аукціону і, таки, прийдеться продавати валюту, що притримає курс!

Доляр сьогодні підріс на 10,2(+2,02) копійки, і за курсом НБУ склав - 25,1649(25,0629) грн./$. Сьогодні якось знову вгору, та й чутливо.

Загальна ліквідність за 2018 рік.
Загальна ліквідність за 2017 рік.

Середня загальна ліквідність росте з року в рік. Так:

2017 - 53210,81 млн. грн.;
2018 - 57918,59 млн. грн., підросло на 8,85%;
2019 - 65528,14 млн. грн., підросло на 13,14%(13,11%).

ВО

PS
Сьогодні ПДВ налили на суму 1 980,3 млн гривень.

PPS
За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики , до державного бюджету залучено 1 770 325 549,46 грн. Меньше ніж налили ПДВ! Та Встановлений рівень дохідності (%)
16,30% 16,00% 16,30% 15,30%!
Шостирічок всього на 1 355 931 215,90 грн., та вдвічи таки зрізали! :cry:


Хай щастить!
Востаннє редагувалось s0v7a в Вів 27 сер, 2019 17:04, всього редагувалось 4 разів.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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