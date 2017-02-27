Я имел ввиду будущую программу будущего КМ.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 27 сер, 2019 15:04
Додано: Вів 27 сер, 2019 15:06
Зараз це до лампочки. В рази важливіше майбутнє Мотр Січі і стосунків з Вашингтоном. Цілий радник президента США з нацбезпеки прилетів...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
Додано: Вів 27 сер, 2019 15:11
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Самому-то не смешно? У "СН" абсолютное большинство. Как скажет начальник - так и проголосуют! Тем более в самом начале каденции. Они еще сами не въехали, как и что надо делать депутату, а Вы про какие-то битвы...
Додано: Вів 27 сер, 2019 15:26
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Вів 27 сер, 2019 15:32
Та я ж понимаю. Программа будущего КМ будет по типу двух упомянутых выше програм. В лучшем случаи скажут - попизже.
Додано: Вів 27 сер, 2019 15:39
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Скажу прямо - седня скучно на рынке.
Однако ветка инфо потихоньку подкидывает...
Додано: Вів 27 сер, 2019 15:42
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Ребятки,можно по теме мне спросить?
Какие данные по экспорту\импорту за июль?
Июнь помню эту красоту с ростом в 4.6% ВВП во втором квартале,а именно импорт 4.6 экспорт 3.3.
А так выходит уже почти сентябрь,а июль всё никак красоту не посчитают?
Или я что-то пропустил?
Напомните добрые люди?
Укргаз пустой,до белки не добрался,остальные дороже,решил не беспокоить)))
Востаннє редагувалось somilitark в Вів 27 сер, 2019 15:43, всього редагувалось 1 раз.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Вів 27 сер, 2019 15:43
Додано: Вів 27 сер, 2019 15:56
30 го должно быть. Внешний сектор банк вешает в последний раб. день месяца.
Додано: Вів 27 сер, 2019 16:24
Кардіограма ліквідності вечір
Вітаюсь совсіма.
Коррахунки - 59 269,16(47 208,99 + 12 060,17(- 903,17)) млн.
Загальна ліквідність 59 269,16 + 8 829 - 0.01 = 68 098,15(52 514,99 + 15 583,16(− 2 006,17)) млн. гривень.
НБУ нічого з валюти не купляв і не продавав. Автономні чинники додали всього 3754,16 млн. грн. Трошечки забралили готівки з оббігу, додавши коррахунки на + 80,5 млн. грн. Та нарешті насипали ліквідністі на + 3 426,96 млн. грн. Державна казначейська служби України та Фонд гарантування вкладів фізичних осіб. З яких повернення ПДВ склало 1,36 млрд.грн.
Та вирішальним в сьогодняшньому рості стало повернення грошей з двотижневих сертифікатів НБУ. Повернули як і очікувалось 37 226 млн. грн., а ось залучили всього 25 397 млн. Різниця в 11 829 млн. грн. і стала вирішальною в такому значному рості ліквідності.
Середня загальна ліквідність з початку рока становить 65528,14(65512,08) млн. гривень. Сьогодні вона також підросла.
Коефіцієнт привʼязки курсу НБУ до середньої ліквідності (середня загальна поділити на середній курс) становить 2466,4743663834.
Коррахунки виросли. Норматив виконали. Загальна ліквідність також виросла і вона вижче середньої величини. Її достатньо для росту курсу, та може бути недостатньо для Аукціону і, таки, прийдеться продавати валюту, що притримає курс!
Доляр сьогодні підріс на 10,2(+2,02) копійки, і за курсом НБУ склав - 25,1649(25,0629) грн./$. Сьогодні якось знову вгору, та й чутливо.
Середня загальна ліквідність росте з року в рік. Так:
2017 - 53210,81 млн. грн.;
2018 - 57918,59 млн. грн., підросло на 8,85%;
2019 - 65528,14 млн. грн., підросло на 13,14%(13,11%).
ВО
PS
Сьогодні ПДВ налили на суму 1 980,3 млн гривень.
PPS
За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики , до державного бюджету залучено 1 770 325 549,46 грн. Меньше ніж налили ПДВ! Та Встановлений рівень дохідності (%)
16,30% 16,00% 16,30% 15,30%!
Шостирічок всього на 1 355 931 215,90 грн., та вдвічи таки зрізали!
Хай щастить!
Востаннє редагувалось s0v7a в Вів 27 сер, 2019 17:04, всього редагувалось 4 разів.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
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