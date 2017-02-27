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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1912191319141915

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 308
вище 25.65
50%
153
25.55 - 25.6499
8%
26
25.45 - 25.5499
6%
19
25.40 - 25.4499
6%
18
25.35 - 25.3999
4%
11
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
3%
10
нижче 25.25
22%
68
Всього голосів : 308
Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 16:36

Кто подскажет курс евро в обменках Киева на сейчас?
fler
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 16:40

Re: Валютный рынок в контексте ДС

https://minfin.com.ua/currency/auction/ ... order=desc

Не то, что хотелось бы... :cry:
Будем ждать.
Востаннє редагувалось дарий в Вів 27 сер, 2019 16:42, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 16:40

  fler написав:Кто подскажет курс евро в обменках Киева на сейчас?
на Миняйле в падлу посмотреть??
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 16:42

  Amid написав:И чем так плох Милованов?

Скопипастил из интернета:
Родная сестра "профессора" университета Питсбурга и члена Совета НБУ Тимофея Милованова - оказалась замешана в скандале с дноуглублением порта "Южный".

Скандальный тендер с распилом 1 миллиарда бюджетных гривен был отменен по решению Антимонопольного комитета после того, как бороться с результатами тендера начал Сергей Лещенко.

Правда, в своей борьбе в интересах одной "голландской" компании против другой такой же "голландской" компании https://goo.gl/zhrBAj Лещенко намеренно или по незнанию упустил одну интересную деталь.

А именно - то, что во время тендера учредителем фирмы-победителя ООО "Ян де Нул Украина" стала компания Хаворет Инвестментс Лтд (Кипр) https://goo.gl/fVHHE2

Директором компании Хаворет Инвестментс выступает некая Милованова Зоя Сергеевна. Она же - член редколлегии VoxUkraine, работающей на гранты Виктора Пинчука.

Её родной брат – Тимофей Милованов. Он же – основатель VoxUkraine и член Совета НБУ.

А также, судя по всему, большой специалист в углублении бюджетного дна


Видел его выступления, пару раз читал его предложения для НБУ.
Такой себе Омелян в экономике. Наивный теоретик, но упёртый и самоуверенный. Все мнения, кроме его - неправильные. Я думаю, что он нам всем запилит "экономический гиперлуп" :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 16:43

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Человек на своей волне, нада помогать...
дарий
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 16:47

  Сибарит написав:
  Moneta написав:Для меня загадка почему нельзя принять новые нормы о температуре 18 градусов в жилых помещениях с ЦО.

Рискну предположить, что такие новые нормы не принимаются по той причине, что и по действующим нормам минимальная температура - 18 градусов :)
нужно ограничить именно максимальную температуру носителя. Ибо монопольный продавец газа котельным заинтересован продать его как можно больше, и по возможности топить до середины апреля.
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 16:58

  Вкладчик1234 написав:
  Amid написав:И чем так плох Милованов?

Скопипастил из интернета:
Родная сестра "профессора" университета Питсбурга и члена Совета НБУ Тимофея Милованова - оказалась замешана в скандале с дноуглублением порта "Южный".

Скандальный тендер с распилом 1 миллиарда бюджетных гривен был отменен по решению Антимонопольного комитета после того, как бороться с результатами тендера начал Сергей Лещенко.

Правда, в своей борьбе в интересах одной "голландской" компании против другой такой же "голландской" компании https://goo.gl/zhrBAj Лещенко намеренно или по незнанию упустил одну интересную деталь.

А именно - то, что во время тендера учредителем фирмы-победителя ООО "Ян де Нул Украина" стала компания Хаворет Инвестментс Лтд (Кипр) https://goo.gl/fVHHE2

Директором компании Хаворет Инвестментс выступает некая Милованова Зоя Сергеевна. Она же - член редколлегии VoxUkraine, работающей на гранты Виктора Пинчука.

Её родной брат – Тимофей Милованов. Он же – основатель VoxUkraine и член Совета НБУ.

А также, судя по всему, большой специалист в углублении бюджетного дна


Видел его выступления, пару раз читал его предложения для НБУ.
Такой себе Омелян в экономике. Наивный теоретик, но упёртый и самоуверенный. Все мнения, кроме его - неправильные. Я думаю, что он нам всем запилит "экономический гиперлуп" :)


В интернете пишут всякое. Конкурентам заказать чернуху ничего не стоит. Особенно сайтам однодневкам, как в Ваших ссылках. Потому желательно было бы указать на авторитетное издание, проводившее расследование, со сканами/записями/скрытым видеонаблюдением.
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 17:02


За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики , до державного бюджету залучено 1 770 325 549,46 грн. Меньше ніж налили ПДВ! Та Встановлений рівень дохідності (%)
16,30% 16,00% 16,30% 15,30%!
Шостирічок всього на 1 355 931 215,90 грн., та вдвічи таки зрізали! :cry:

https://www.minfin.gov.ua/uploads/redac ... D1%82.docx

ВО
Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
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