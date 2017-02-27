Родная сестра "профессора" университета Питсбурга и члена Совета НБУ Тимофея Милованова - оказалась замешана в скандале с дноуглублением порта "Южный".
Скандальный тендер с распилом 1 миллиарда бюджетных гривен был отменен по решению Антимонопольного комитета после того, как бороться с результатами тендера начал Сергей Лещенко.
Правда, в своей борьбе в интересах одной "голландской" компании против другой такой же "голландской" компании https://goo.gl/zhrBAj Лещенко намеренно или по незнанию упустил одну интересную деталь.
А именно - то, что во время тендера учредителем фирмы-победителя ООО "Ян де Нул Украина" стала компания Хаворет Инвестментс Лтд (Кипр) https://goo.gl/fVHHE2
Директором компании Хаворет Инвестментс выступает некая Милованова Зоя Сергеевна. Она же - член редколлегии VoxUkraine, работающей на гранты Виктора Пинчука.
Её родной брат – Тимофей Милованов. Он же – основатель VoxUkraine и член Совета НБУ.
А также, судя по всему, большой специалист в углублении бюджетного дна
Видел его выступления, пару раз читал его предложения для НБУ. Такой себе Омелян в экономике. Наивный теоретик, но упёртый и самоуверенный. Все мнения, кроме его - неправильные. Я думаю, что он нам всем запилит "экономический гиперлуп"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Родная сестра "профессора" университета Питсбурга и члена Совета НБУ Тимофея Милованова - оказалась замешана в скандале с дноуглублением порта "Южный".
Скандальный тендер с распилом 1 миллиарда бюджетных гривен был отменен по решению Антимонопольного комитета после того, как бороться с результатами тендера начал Сергей Лещенко.
Правда, в своей борьбе в интересах одной "голландской" компании против другой такой же "голландской" компании https://goo.gl/zhrBAj Лещенко намеренно или по незнанию упустил одну интересную деталь.
А именно - то, что во время тендера учредителем фирмы-победителя ООО "Ян де Нул Украина" стала компания Хаворет Инвестментс Лтд (Кипр) https://goo.gl/fVHHE2
Директором компании Хаворет Инвестментс выступает некая Милованова Зоя Сергеевна. Она же - член редколлегии VoxUkraine, работающей на гранты Виктора Пинчука.
Её родной брат – Тимофей Милованов. Он же – основатель VoxUkraine и член Совета НБУ.
А также, судя по всему, большой специалист в углублении бюджетного дна
Видел его выступления, пару раз читал его предложения для НБУ. Такой себе Омелян в экономике. Наивный теоретик, но упёртый и самоуверенный. Все мнения, кроме его - неправильные. Я думаю, что он нам всем запилит "экономический гиперлуп"
В интернете пишут всякое. Конкурентам заказать чернуху ничего не стоит. Особенно сайтам однодневкам, как в Ваших ссылках. Потому желательно было бы указать на авторитетное издание, проводившее расследование, со сканами/записями/скрытым видеонаблюдением.
За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики , до державного бюджету залучено 1 770 325 549,46 грн. Меньше ніж налили ПДВ! Та Встановлений рівень дохідності (%) 16,30% 16,00% 16,30% 15,30%! Шостирічок всього на 1 355 931 215,90 грн., та вдвічи таки зрізали!
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.