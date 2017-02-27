За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики , до державного бюджету залучено 1 770 325 549,46 грн. Меньше ніж налили ПДВ! Та Встановлений рівень дохідності (%) 16,30% 16,00% 16,30% 15,30%! Шостирічок всього на 1 355 931 215,90 грн., та вдвічи таки зрізали!
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Moneta написав:В интернете пишут всякое. Конкурентам заказать чернуху ничего не стоит. Особенно сайтам однодневкам, как в Ваших ссылках. Потому желательно было бы указать на авторитетное издание, проводившее расследование, со сканами/записями/скрытым видеонаблюдением.
Эта инфо ходила задолго до того, как про него кто-то услышал, так что ангажированность тут врядли. Про "дноуглубление" - расследование Леща.
Да и просто послушайте его. Составьте собственное мнение.
Моё мнение - это чей-то "проект", и карманная "говорящая голова". Компетенций у него, как у студента экономического вуза.
Чем-то он напоминает Омеляна, или молодого Яценюка. Только это уже более продвинутая модель. Лучше маскируется и петляет
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Moneta написав:Для меня загадка почему нельзя принять новые нормы о температуре 18 градусов в жилых помещениях с ЦО. И газа меньше требуется, и людям меньше платить. Мерзляки догреют электричеством либо оденутся теплее. Смысл этих термомодернрзаций, если топят как в совдепе дырявый барак.
Зависит от этажа, расположения квартиры, дома и района. Кто будет всё это регулировать в обычном доме?
Сегодня было двойное предложение, завтра вверх. Но, лично я, отказываюсь уже верить в реальность.
тре дочекатись вересневих проплат по обслуговуванню зовнішнього боргу, тоді і вернемся в реальність (минулорічний курс * інфляція гривні)
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Сегодня состоялся аукцион по размещению ОВГЗ. Минфин продолжил снижать ставки по ОВГЗ. Вроде бы хорошая новость, если не упоминать размер привлечения. А привлечь сегодня удалось всего 1,77 млрд.грн. На фоне сегодняшнего объема компенсации ПДВ в сумме 1,98 млрд.грн это выглядит очень слабенько. Особенно любопытно что банки на 12 млрд сократили вложения в 14-дневные депозитные сертификаты, нужна ликвидность под рукой, но зачем ? Устроить курсовые качели или для обслуживания возросших платежей на начало учебного года ?Ответ на эти вопросы мы увидим очень скоро.