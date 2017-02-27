RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1911191219131914>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 309
вище 25.65
50%
154
25.55 - 25.6499
8%
26
25.45 - 25.5499
6%
19
25.40 - 25.4499
6%
18
25.35 - 25.3999
4%
11
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
3%
10
нижче 25.25
22%
68
Всього голосів : 309
Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 17:02


За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики , до державного бюджету залучено 1 770 325 549,46 грн. Меньше ніж налили ПДВ! Та Встановлений рівень дохідності (%)
16,30% 16,00% 16,30% 15,30%!
Шостирічок всього на 1 355 931 215,90 грн., та вдвічи таки зрізали! :cry:

https://www.minfin.gov.ua/uploads/redac ... D1%82.docx

ВО
Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
Аватар користувача
 
Повідомлень: 923
З нами з: 16.10.08
Подякував: 2 раз.
Подякували: 670 раз.
 
Профіль
5
Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 17:21

  Moneta написав:В интернете пишут всякое. Конкурентам заказать чернуху ничего не стоит. Особенно сайтам однодневкам, как в Ваших ссылках. Потому желательно было бы указать на авторитетное издание, проводившее расследование, со сканами/записями/скрытым видеонаблюдением.

Эта инфо ходила задолго до того, как про него кто-то услышал, так что ангажированность тут врядли.
Про "дноуглубление" - расследование Леща.

Да и просто послушайте его. Составьте собственное мнение.

Моё мнение - это чей-то "проект", и карманная "говорящая голова". Компетенций у него, как у студента экономического вуза.

Чем-то он напоминает Омеляна, или молодого Яценюка. Только это уже более продвинутая модель. Лучше маскируется и петляет :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 9209
З нами з: 18.04.15
Подякував: 6219 раз.
Подякували: 2467 раз.
 
Профіль
3
1
3
Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 17:52

Завтра смотрим вниз, какие соображения?
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Proofy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1319
З нами з: 24.10.08
Подякував: 34 раз.
Подякували: 104 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 17:55

  Moneta написав:Для меня загадка почему нельзя принять новые нормы о температуре 18 градусов в жилых помещениях с ЦО. И газа меньше требуется, и людям меньше платить. Мерзляки догреют электричеством либо оденутся теплее. Смысл этих термомодернрзаций, если топят как в совдепе дырявый барак.

Зависит от этажа, расположения квартиры, дома и района.
Кто будет всё это регулировать в обычном доме?
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram
Starikan
2
 
Повідомлень: 16117
З нами з: 12.10.11
Подякував: 1523 раз.
Подякували: 2491 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 18:02

  Proofy написав:Завтра смотрим вниз, какие соображения?

Сегодня было двойное предложение, завтра вверх. Но, лично я, отказываюсь уже верить в реальность.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7114
З нами з: 21.09.12
Подякував: 582 раз.
Подякували: 1044 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 18:14

Хорошо ПДВ налили , почти 2 млрд

1 980,3 млн гривень.
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 34843
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3387 раз.
Подякували: 7261 раз.
 
Профіль
30
6
2
Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 18:14

  Zebra написав:
  Proofy написав:Завтра смотрим вниз, какие соображения?

Сегодня было двойное предложение, завтра вверх. Но, лично я, отказываюсь уже верить в реальность.

тре дочекатись вересневих проплат по обслуговуванню зовнішнього боргу, тоді і вернемся в реальність (минулорічний курс * інфляція гривні)
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16039
З нами з: 09.03.14
Подякував: 946 раз.
Подякували: 941 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 18:25

Сегодня состоялся аукцион по размещению ОВГЗ.
Минфин продолжил снижать ставки по ОВГЗ. Вроде бы хорошая новость, если не упоминать размер привлечения.
А привлечь сегодня удалось всего 1,77 млрд.грн.
На фоне сегодняшнего объема компенсации ПДВ в сумме 1,98 млрд.грн это выглядит очень слабенько.
Особенно любопытно что банки на 12 млрд сократили вложения в 14-дневные депозитные сертификаты, нужна ликвидность под рукой, но зачем ? Устроить курсовые качели или для обслуживания возросших платежей на начало учебного года ?Ответ на эти вопросы мы увидим очень скоро.

Зображення
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 34843
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3387 раз.
Подякували: 7261 раз.
 
Профіль
30
6
2
Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 18:28

  Zebra написав:
  Proofy написав:Завтра смотрим вниз, какие соображения?
Сегодня было двойное предложение, завтра вверх. Но, лично я, отказываюсь уже верить в реальность.
Обратите внимание на курс египетского фунта - это новая реальность//)) :)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
Повідомлень: 947
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 107 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 18:39

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Вот Асти бомбануло-то!
Уж лучше золото... :mrgreen:
Востаннє редагувалось дарий в Вів 27 сер, 2019 18:42, всього редагувалось 1 раз.
дарий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1339
З нами з: 21.01.17
Подякував: 711 раз.
Подякували: 188 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1911191219131914>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: asti, vlad6603 і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1560, 1561, 1562
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
15610 1860341
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 сер, 2019 17:58
zРадио
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 15, 16, 17
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
165 12709
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 сер, 2019 23:07
tumos
Валютный рынок в мире 1 ... 667, 668, 669
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6685 1449237
Переглянути останнє повідомлення
Чет 22 сер, 2019 08:14
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (13251)
27.08.2019 19:38
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.