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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 27 сер, 2019 18:40
AlexxK написав: yuri_m написав: Corpocrator написав:
Премьер: Гончарук
Мин.економики: Милованов
Ген.прокурор: Рябошапка
Хана экономике и коммерсам.
"Да подождите еще нас хоронить!"(с)
Еще голосования в ВР, битва за комитеты, еще состав КМ, оглашение программы и т.д. и т.п.
Дубинский будет заместителем председателя комитета финансовой, налоговой и таможенной политики, и будет в комитете старшим ответственным за банковскую систему.
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Додано: Вів 27 сер, 2019 18:41
Серебро +2,74%
Золото +1%
Живите своим умом!
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Додано: Вів 27 сер, 2019 18:43
Серебро сегодня на новой вершине. Почти +3% за день.
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Додано: Вів 27 сер, 2019 18:45
Пора вспомнить цифру почти 50...
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Додано: Вів 27 сер, 2019 18:45
дарий написав:
Вот Асти бомбануло-то!
Уж лучше золото...
возможно. Не спорю//))
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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