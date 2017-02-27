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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1911191219131914

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 309
вище 25.65
50%
154
25.55 - 25.6499
8%
26
25.45 - 25.5499
6%
19
25.40 - 25.4499
6%
18
25.35 - 25.3999
4%
11
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
3%
10
нижче 25.25
22%
68
Всього голосів : 309
Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 18:40

  AlexxK написав:
  yuri_m написав:
  Corpocrator написав:Премьер: Гончарук
Мин.економики: Милованов
Ген.прокурор: Рябошапка

Хана экономике и коммерсам.

"Да подождите еще нас хоронить!"(с)

Еще голосования в ВР, битва за комитеты, еще состав КМ, оглашение программы и т.д. и т.п.


Дубинский будет заместителем председателя комитета финансовой, налоговой и таможенной политики, и будет в комитете старшим ответственным за банковскую систему.
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 18:41

Серебро +2,74%
Золото +1%
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 18:43

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Серебро сегодня на новой вершине. Почти +3% за день.
g_al1
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 18:45

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Пора вспомнить цифру почти 50...
дарий
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 18:45

  дарий написав:Вот Асти бомбануло-то!
Уж лучше золото... :mrgreen:
возможно. Не спорю//))
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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