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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1912191319141915>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 309
вище 25.65
50%
154
25.55 - 25.6499
8%
26
25.45 - 25.5499
6%
19
25.40 - 25.4499
6%
18
25.35 - 25.3999
4%
11
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
3%
10
нижче 25.25
22%
68
Всього голосів : 309
Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 18:40

  AlexxK написав:
  yuri_m написав:
  Corpocrator написав:Премьер: Гончарук
Мин.економики: Милованов
Ген.прокурор: Рябошапка

Хана экономике и коммерсам.

"Да подождите еще нас хоронить!"(с)

Еще голосования в ВР, битва за комитеты, еще состав КМ, оглашение программы и т.д. и т.п.


Дубинский будет заместителем председателя комитета финансовой, налоговой и таможенной политики, и будет в комитете старшим ответственным за банковскую систему.
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 18:41

Серебро +2,74%
Золото +1%
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 18:43

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Серебро сегодня на новой вершине. Почти +3% за день.
g_al1
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 18:45

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Пора вспомнить цифру почти 50...
дарий
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 18:45

  дарий написав:Вот Асти бомбануло-то!
Уж лучше золото... :mrgreen:
возможно. Не спорю//))
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 19:01

у евро соска прилипла к плите. Расплавилась и прилипла. Как отодрать соску. :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 19:02

  дарий написав:Пора вспомнить цифру почти 50...


UAH/USD, или USD/XAG? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 19:06

Re: Валютный рынок в контексте ДС

https://torforex.com/wp-content/uploads ... 10-let.png
дарий
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 19:08

Signs of stress in the Asian financial system
https://www.mckinsey.com/~/media/McKins ... ystem.ashx

The Asian debt crisis of 1997 devastated the region
for many years, especially Southeast Asia, and
was felt in markets throughout the world. The last
tremors of the 2008 global financial crisis are still
resonating. And now, financial media and other
observers question whether rising debt levels in
Asia can trigger a new crisis. Unfortunately, the
signs are ominous, and the health of the real and
financial sector is deteriorating.
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 19:09

  zzzzzz написав:Серебро +2,74%
Золото +1%


Золото и серебро заякорят на новых вершинах. Очень высоких.
Те, кто из вас рубят в горном деле, знают, что золото и серебро являются сопутствующей продукцией на медных рудниках. Золота на каждом медном руднике по нескольку сотен тысяч унций в год производят, серебра - по нескольку миллионов.
Через два года невидимая рука рынка и масоны резко двинут вверх цены на медь... Золотом и серебро параллельно поднимут еще раз ...
Вам крипту и обесценивающиеся бумажки, а им медь, золото, серебро.
Вот и думайте, кто пустые щи будет хлебать железной ложкой, а кто наваристые с жирной бараниной серебрянной ...
:lol: :lol: :lol:
Libo
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