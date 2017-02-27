Дубинский будет заместителем председателя комитета финансовой, налоговой и таможенной политики, и будет в комитете старшим ответственным за банковскую систему.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 27 сер, 2019 18:40
Дубинский будет заместителем председателя комитета финансовой, налоговой и таможенной политики, и будет в комитете старшим ответственным за банковскую систему.
Додано: Вів 27 сер, 2019 18:43
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Серебро сегодня на новой вершине. Почти +3% за день.
Додано: Вів 27 сер, 2019 18:45
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Пора вспомнить цифру почти 50...
Додано: Вів 27 сер, 2019 18:45
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: Вів 27 сер, 2019 19:01
у евро соска прилипла к плите. Расплавилась и прилипла. Как отодрать соску.
Додано: Вів 27 сер, 2019 19:06
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Вів 27 сер, 2019 19:08
Signs of stress in the Asian financial system
The Asian debt crisis of 1997 devastated the region
for many years, especially Southeast Asia, and
was felt in markets throughout the world. The last
tremors of the 2008 global financial crisis are still
resonating. And now, financial media and other
observers question whether rising debt levels in
Asia can trigger a new crisis. Unfortunately, the
signs are ominous, and the health of the real and
financial sector is deteriorating.
Додано: Вів 27 сер, 2019 19:09
Золото и серебро заякорят на новых вершинах. Очень высоких.
Те, кто из вас рубят в горном деле, знают, что золото и серебро являются сопутствующей продукцией на медных рудниках. Золота на каждом медном руднике по нескольку сотен тысяч унций в год производят, серебра - по нескольку миллионов.
Через два года невидимая рука рынка и масоны резко двинут вверх цены на медь... Золотом и серебро параллельно поднимут еще раз ...
Вам крипту и обесценивающиеся бумажки, а им медь, золото, серебро.
Вот и думайте, кто пустые щи будет хлебать железной ложкой, а кто наваристые с жирной бараниной серебрянной ...
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