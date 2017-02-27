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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1912191319141915

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 309
вище 25.65
50%
154
25.55 - 25.6499
8%
26
25.45 - 25.5499
6%
19
25.40 - 25.4499
6%
18
25.35 - 25.3999
4%
11
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
3%
10
нижче 25.25
22%
68
Всього голосів : 309
Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 19:13

На сегодня из реальных ТОП новостей это рецессия в Германии.

Согласно данным Федерального статистического бюро Германии (Destatis), объем ВВП страны, по окончательной оценке, во втором квартале опустился на 0,1% по сравнению с первым кварталом, с учетом сезонных корректировок. Кроме того, индекс делового климата в Германии в августе опустился до 94,3 пункта с пересмотренного показателя июля в 95,8 пункта, следует из сообщения исследовательского института IFO. Это самый низкий показатель с ноября 2012 года.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 19:19

  zРадио написав:Signs of stress in the Asian financial system
https://www.mckinsey.com/~/media/McKins ... ystem.ashx


Да многие уже поняли, что Китаю писец, вот и закричали Азия, караул! :? Наступает писец всем желтым. :idea:
Libo
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 19:22

  Libo написав:
  zРадио написав:Signs of stress in the Asian financial system
https://www.mckinsey.com/~/media/McKins ... ystem.ashx


Да многие уже поняли, что Китаю писец, вот и закричали Азия, караул! :? Наступает писец всем желтым. :idea:



Ну пока что ВВП в Германии -0,1% кв/кв
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 20:03

По мотивам хронологии торговой войны с Китаем :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

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