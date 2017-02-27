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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 27 сер, 2019 19:13
На сегодня из реальных ТОП новостей это рецессия в Германии.
Согласно данным Федерального статистического бюро Германии (Destatis), объем ВВП страны, по окончательной оценке, во втором квартале опустился на 0,1% по сравнению с первым кварталом, с учетом сезонных корректировок. Кроме того, индекс делового климата в Германии в августе опустился до 94,3 пункта с пересмотренного показателя июля в 95,8 пункта, следует из сообщения исследовательского института IFO. Это самый низкий показатель с ноября 2012 года.
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Додано: Вів 27 сер, 2019 19:19
Да многие уже поняли, что Китаю писец, вот и закричали Азия, караул!
Наступает писец всем желтым.
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Libo
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Додано: Вів 27 сер, 2019 19:22
Libo написав:
Да многие уже поняли, что Китаю писец, вот и закричали Азия, караул!
Наступает писец всем желтым.
Ну пока что ВВП в Германии -0,1% кв/кв
Живите своим умом!
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Додано: Вів 27 сер, 2019 20:03
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