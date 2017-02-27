freeze написав:Дубинский будет заместителем председателя комитета финансовой, налоговой и таможенной политики, и будет в комитете старшим ответственным за банковскую систему.
Пусть начала налоги с доходов на покупку 7 квартир уплатит.
Многобуквенный вас плюсует, а по уму многобуквенный должен Дубинского держатся до дрожи, единственный противовес теоретику Гетманцеву, которого многобуквенный так ужасно боится - налоговая амнистия, нулевая декларация и тд.
3 раза я на Милованова подписывался, и 3 раза отписывался. Ну реально не могу его читать.
К власти приходят дятлы-теоретики, типа незабвенного Егорушки Гайдара. И где тот Егорушка - в сырой земле, заплёванный потомками. Сейчас только посмотрел Гетманцева на Ньюсуан. Напомнил мне российского Вассермана, лица с асоциальным типом адаптации к действительности, но обремененный многочисленными понаниями.
freeze написав:К власти приходят дятлы-теоретики, типа незабвенного Егорушки Гайдара. И где тот Егорушка - в сырой земле, заплёванный потомками. Сейчас только посмотрел Гетманцева на Ньюсуан. Напомнил мне российского Вассермана, лица с асоциальным типом адаптации к действительности, но обремененный многочисленными понаниями.
История любит ходить по кругу... В 1917 году к власти пришли "кто был никем". Сейчас наступает то же самое по сути: во главе страны уже встал комедиант, в высший законодательный орган набрали сплошных "конюхов, нянь, и просто славных ребят", правительство будет из теоретиков-неудачников, которых раньше или никуда не брали, или отовсюду выгоняли за профнепригодность. Боже, сохрани Украину!
так я не поняв, він з команди Зе чи По, навпаки По-Зе?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.