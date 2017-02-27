yuri_m написав:freeze написав:К власти приходят дятлы-теоретики, типа незабвенного Егорушки Гайдара. И где тот Егорушка - в сырой земле, заплёванный потомками.
Сейчас только посмотрел Гетманцева на Ньюсуан. Напомнил мне российского Вассермана, лица с асоциальным типом адаптации к действительности, но обремененный многочисленными понаниями.
История любит ходить по кругу... В 1917 году к власти пришли "кто был никем". Сейчас наступает то же самое по сути: во главе страны уже встал комедиант, в высший законодательный орган набрали сплошных "конюхов, нянь, и просто славных ребят", правительство будет из теоретиков-неудачников, которых раньше или никуда не брали, или отовсюду выгоняли за профнепригодность. Боже, сохрани Украину!
я думаю, це новий соціальний експеремент, щоб показати піплам во всьом мірє "смотрітє, а вєдь і так можно", так що ведіть себе чемно, ібо...