freeze написав:К власти приходят дятлы-теоретики, типа незабвенного Егорушки Гайдара. И где тот Егорушка - в сырой земле, заплёванный потомками. Сейчас только посмотрел Гетманцева на Ньюсуан. Напомнил мне российского Вассермана, лица с асоциальным типом адаптации к действительности, но обремененный многочисленными понаниями.
История любит ходить по кругу... В 1917 году к власти пришли "кто был никем". Сейчас наступает то же самое по сути: во главе страны уже встал комедиант, в высший законодательный орган набрали сплошных "конюхов, нянь, и просто славных ребят", правительство будет из теоретиков-неудачников, которых раньше или никуда не брали, или отовсюду выгоняли за профнепригодность. Боже, сохрани Украину!
я думаю, це новий соціальний експеремент, щоб показати піплам во всьом мірє "смотрітє, а вєдь і так можно", так що ведіть себе чемно, ібо...
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman написав:Милованов так я не поняв, він з команди Зе чи По, навпаки По-Зе?
))) Это одна команда. Чтобы понять суть надо изучить значение термина мимикрия в биологии. Наш новый премьер или новый глава фракции Слуги в Раде всего лишь в апреле вот несколько месяцев назад говорили Дякую Порошенко и чуть наливали дерьмеца на Зеленского. А дальше опять смотрим значение термина мимикрия. Как в известном анекдоте у Зеленского было два путЯ. Что то вспомнилась кстати известное утверждение времен президенства Ющенко - мнение президента Ющенко обычно совпадало с мнением последнего посетителя его кабинета. Мне кажется история движется по спирали.
flyman написав:я думаю, це новий соціальний експеремент, щоб показати піплам во всьом мірє "смотрітє, а вєдь і так можно", так що ведіть себе чемно, ібо...
Ага, англичанам уже показали. Вот только они теперь четвертый год никак не могут разгрестись со своим голосованием по Брекзит! Теперь на нас начали эксперименты проводить... Ну вот почему, как какое-то дерьмо, так сразу нам?! Проводили бы свой социальный эксперимент на белорусах или россиянах. Или где-нибудь в Азии. Мы что им, подопытные кролики? Только-только начали выкарабкиваться из задницы, и тут нате вам, очередное "счастье" привалило! Два последних года страна потихоньку жирок наращивала, а эти новые за полгода всё просрут. Пардон, не просрут, а банально растащат по своим карманам! "Проффесионалы"-2.
Moneta написав:Для меня загадка почему нельзя принять новые нормы о температуре 18 градусов в жилых помещениях с ЦО.
Рискну предположить, что такие новые нормы не принимаются по той причине, что и по действующим нормам минимальная температура - 18 градусов
с центральным отоплением все запущено все так же плохо как и в остальных инфраструктурных системах ( водоснабжение - был на семинаре по оборудованию где присутствовали представители водоканала , дороги , электрика ( ее распределение) и так далее) . Если интерестно можно вдаваться в подробности но это жесткий оффтоп в целом картина печальная , например Львов процентов более чем на 60% грееться немецким оборудованием 1927-1933 года выпуска , немцы хотели забрать в музей и дать взамен (установить) новое еще в далеких 90-х но по какой-то причине им отказали ...это не шутка и НЕ преувеличениеhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1 ... 95%D0%A6-1 . Из личного опыта немного ситуацию могли бы улучишить индивидуальные тепловые насосы ( аля кондиционеры подороже ) весь Израиль ими грееться и с нашими не суровими зимами вполне можно обогреваться тепловым насосом эффективно до 80% времени всей зимы , а остальные 20% уже греться ископаемымым топливом и его производными.
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 2k.livejournal.com/520078.html
yuri_m написав:во главе страны уже встал комедиант, в высший законодательный орган набрали сплошных "конюхов, нянь, и просто славных ребят", правительство будет из теоретиков-неудачников, которых раньше или никуда не брали, или отовсюду выгоняли за профнепригодность. Боже, сохрани Украину!
Moneta написав:Для меня загадка почему нельзя принять новые нормы о температуре 18 градусов в жилых помещениях с ЦО. И газа меньше требуется, и людям меньше платить. Мерзляки догреют электричеством либо оденутся теплее. Смысл этих термомодернрзаций, если топят как в совдепе дырявый барак.
Зависит от этажа, расположения квартиры, дома и района. Кто будет всё это регулировать в обычном доме?
да блин "чого бідні - бо дурні, чого дурні - бо бідні" а я бы перефразировал " чого бідні бо жадні ! чого жадні - бо дурні " . Если коротко то нашему народу не впадло открыть форточку и спать с открытой форточкой слушая как другие прогревают зимой моторы и не глушат их, между делом в европе за это штраф, а у нас и летом остановился под окнами на 15 минут и НЕ выключил двигатель ! орать безполезно было в авто не услышит ! разве что выходить и ругаться\ драться . Но я отвлекся ! Элементарно Ватсон натять сварщика толкового который "врежет"\приварит\прикрутит один краник между батареей и стояком в 99% случаев наша система подключения ( однотрубная) это позволяет и просто в твою батрею будет проходить меньше тепла , а дальше по стояку вниз будет идти к соседям , но так как индивидуального учета нету и даже домовой не везде и самосознание на низком уровне то зачем заморачиваться, между делом такие краники даже кое где присутствуют но от старости требуют замены ... да это вложение денег в свой комфорт и комфорт других но это пусть одноразово $20 стояк или меньше если оптом делать за раз нанял мастера и он пару дней по соседях поработал краники поврезал . во ! https://aqua-rmnt.com/otoplenie/radiato ... eniya.html
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 2k.livejournal.com/520078.html
yuri_m написав: Только-только начали выкарабкиваться из задницы, и тут нате вам, очередное "счастье" привалило! Два последних года страна потихоньку жирок наращивала, а эти новые за полгода всё просрут. Пардон, не просрут, а банально растащат по своим карманам! "Проффесионалы"-2.
Что за панические разочарования? Зеленые уже кого-то обокрали-обосрали? Шануйтеся, трудитесь, обогащайтесь и меньше п.