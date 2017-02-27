yama написав:с центральным отоплением все запущено все так же плохо как и в остальных инфраструктурных системах ( водоснабжение - был на семинаре по оборудованию где присутствовали представители водоканала , дороги , электрика ( ее распределение) и так далее) . Если интерестно можно вдаваться в подробности но это жесткий оффтоп в целом картина печальная , например Львов процентов более чем на 60% грееться немецким оборудованием 1927-1933 года выпуска , немцы хотели забрать в музей и дать взамен (установить) новое еще в далеких 90-х но по какой-то причине им отказали ...это не шутка и НЕ преувеличение https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1 ... 95%D0%A6-1 . Из личного опыта немного ситуацию могли бы улучишить индивидуальные тепловые насосы ( аля кондиционеры подороже ) весь Израиль ими грееться и с нашими не суровими зимами вполне можно обогреваться тепловым насосом эффективно до 80% времени всей зимы , а остальные 20% уже греться ископаемымым топливом и его производными.
да умели раньше делать оборудование!!! На многие века делали!!! правильно сделали что не заменили на новое у нового так точно срок службы был бы максимум 20 лет а то что работает сейчас - ещё 100 лет проработает!!!
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642