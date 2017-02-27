yama написав:

с центральным отоплением все запущено все так же плохо как и в остальных инфраструктурных системах ( водоснабжение - был на семинаре по оборудованию где присутствовали представители водоканала , дороги , электрика ( ее распределение) и так далее) . Если интерестно можно вдаваться в подробности но это жесткий оффтоп в целом картина печальная , например Львов процентов более чем на 60% грееться немецким оборудованием 1927-1933 года выпуска , немцы хотели забрать в музей и дать взамен (установить) новое еще в далеких 90-х но по какой-то причине им отказали ...это не шутка и НЕ преувеличение... 95%D0%A6-1 .Из личного опыта немного ситуацию могли бы улучишить индивидуальные тепловые насосы ( аля кондиционеры подороже ) весь Израиль ими грееться и с нашими не суровими зимами вполне можно обогреваться тепловым насосом эффективно до 80% времени всей зимы , а остальные 20% уже греться ископаемымым топливом и его производными.