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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1913191419151916>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 309
вище 25.65
50%
154
25.55 - 25.6499
8%
26
25.45 - 25.5499
6%
19
25.40 - 25.4499
6%
18
25.35 - 25.3999
4%
11
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
3%
10
нижче 25.25
22%
68
Всього голосів : 309
Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 20:59

  freeze написав:Дубинский будет заместителем председателя комитета финансовой, налоговой и таможенной политики, и будет в комитете старшим ответственным за банковскую систему.

Пусть начала налоги с доходов на покупку 7 квартир уплатит.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 21:06

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Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 21:17

  Amid написав:
  Corpocrator написав:Премьер: Гончарук
Мин.економики: Милованов


Ну не так плохо, как могло бы быть. Могли бы премьером лысого с квартала сделать, а генпрокурором портнова.
И чем так плох Милованов?


Милованов и пустота. Сферический конь в вакууме.

https://www.youtube.com/watch?v=QS2aFZ7gZZA
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 21:21

  freeze написав:Милованов и пустота. Сферический конь в вакууме.

https://www.youtube.com/watch?v=QS2aFZ7gZZA


3 раза я на Милованова подписывался, и 3 раза отписывался. Ну реально не могу его читать.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 21:22

  Zebra написав:
  freeze написав:Дубинский будет заместителем председателя комитета финансовой, налоговой и таможенной политики, и будет в комитете старшим ответственным за банковскую систему.

Пусть начала налоги с доходов на покупку 7 квартир уплатит.


Многобуквенный вас плюсует, а по уму многобуквенный должен Дубинского держатся до дрожи, единственный противовес теоретику Гетманцеву, которого многобуквенный так ужасно боится - налоговая амнистия, нулевая декларация и тд.
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 21:40

  Libo написав:
  zРадио написав:Signs of stress in the Asian financial system
https://www.mckinsey.com/~/media/McKins ... ystem.ashx


Да многие уже поняли, что Китаю писец, вот и закричали Азия, караул! :? Наступает писец всем желтым. :idea:


Кризис пойдёт из Гонконга, как и в 97 году, когда англичане начали его передавать Китаю, потом вся азия , европа, мир...
edvardd
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 22:34

  zzzzzz написав:За прошедшую неделю НБУ купил 79,5 млн.дол.

В понедельник и среду по 20 , в четверг 40 , во вторник и пятницу НБУ не выходил на рынок.
я тут подумал может просто надо копировать действия НБУ ? :oops:
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 2k.livejournal.com/520078.html
yama
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 23:08

  yama написав:
  zzzzzz написав:За прошедшую неделю НБУ купил 79,5 млн.дол.
В понедельник и среду по 20 , в четверг 40 , во вторник и пятницу НБУ не выходил на рынок.
я тут подумал может просто надо копировать действия НБУ ? :oops:
Було б прикольно,тільки заважає одна відмінність
В НБУ є станок для друкування грошей, а у Вас ні....
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 08:37

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Всем Доброе Утро.
Окна 25.10 -25.22
Хорошего дня.
холява
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 08:38

  yama написав:
  дарий написав:2805
Вернем Петю?
Не исключено. Вопрос - что изменится? :|

Вполне возможно следующим будет петя ! С витей ужетак было кучма - хотел дать власть вите ( может не хотел а заставили не суть) была оранжевая революция против Вити и у народа очень короткая память после Ющенка выбрали витю... Я был в шоке... такой народ с такой короткой памяттю (если так меняет кардинально выбор) заслуживает и витю и зе и петю.... Мне что то подсказывает что и сейчас симпатиков вити дохрена: курс па восемь газ бесплатно,. Так что петя вполне вариант после Зе , но тогда точно надо будет валить хоть в гондурас .... Ибо я разочарован в народе им только церковь и бухать после церкви...
Вот почему мне хотелось бы верить Libo так как нас (Украину) имхо спасет только внешнее упавление масонами америанцами кем угодно цивилизованным , только не русским ..обидно что мы станем колонией , но лучьше уж так чем никак ...


Я тоже пару лет назад в это верил и надеялся. Мне задавали наводящий вопрос - а зачем (американцам, массонам, волшебникам на голубых вертолетах и другим спасителям это) - я задумывался, но все же продолжать верить :) .
Сейчас уже почти не верю и теперь задаю аналогичный вопрос: а зачем им это (спасение Украины), им больше заняться нечем, своих проблем мало? :?:
Alex2007
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