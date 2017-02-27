freeze написав:Дубинский будет заместителем председателя комитета финансовой, налоговой и таможенной политики, и будет в комитете старшим ответственным за банковскую систему.
Пусть начала налоги с доходов на покупку 7 квартир уплатит.
Многобуквенный вас плюсует, а по уму многобуквенный должен Дубинского держатся до дрожи, единственный противовес теоретику Гетманцеву, которого многобуквенный так ужасно боится - налоговая амнистия, нулевая декларация и тд.
дарий написав:2805 Вернем Петю? Не исключено. Вопрос - что изменится?
Вполне возможно следующим будет петя ! С витей ужетак было кучма - хотел дать власть вите ( может не хотел а заставили не суть) была оранжевая революция против Вити и у народа очень короткая память после Ющенка выбрали витю... Я был в шоке... такой народ с такой короткой памяттю (если так меняет кардинально выбор) заслуживает и витю и зе и петю.... Мне что то подсказывает что и сейчас симпатиков вити дохрена: курс па восемь газ бесплатно,. Так что петя вполне вариант после Зе , но тогда точно надо будет валить хоть в гондурас .... Ибо я разочарован в народе им только церковь и бухать после церкви... Вот почему мне хотелось бы верить Libo так как нас (Украину) имхо спасет только внешнее упавление масонами америанцами кем угодно цивилизованным , только не русским ..обидно что мы станем колонией , но лучьше уж так чем никак ...
Я тоже пару лет назад в это верил и надеялся. Мне задавали наводящий вопрос - а зачем (американцам, массонам, волшебникам на голубых вертолетах и другим спасителям это) - я задумывался, но все же продолжать верить . Сейчас уже почти не верю и теперь задаю аналогичный вопрос: а зачем им это (спасение Украины), им больше заняться нечем, своих проблем мало?