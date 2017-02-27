yama написав:

дарий написав: 2805

Вернем Петю?

Не исключено. Вопрос - что изменится? Вернем Петю?Не исключено. Вопрос - что изменится?

Вполне возможно следующим будет петя ! С витей ужетак было кучма - хотел дать власть вите ( может не хотел а заставили не суть) была оранжевая революция против Вити и у народа очень короткая память после Ющенка выбрали витю... Я был в шоке... такой народ с такой короткой памяттю (если так меняет кардинально выбор) заслуживает и витю и зе и петю.... Мне что то подсказывает что и сейчас симпатиков вити дохрена: курс па восемь газ бесплатно,. Так что петя вполне вариант после Зе , но тогда точно надо будет валить хоть в гондурас .... Ибо я разочарован в народе им только церковь и бухать после церкви...