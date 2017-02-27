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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 28 сер, 2019 08:41
Руда уже 80
Живите своим умом!
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Додано: Сер 28 сер, 2019 08:51
А була?
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Додано: Сер 28 сер, 2019 09:06
Была больше 120.
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Oleg_Sa
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Додано: Сер 28 сер, 2019 09:20
Alex2007 написав: yama написав: дарий написав:2805
Вернем Петю?
Не исключено. Вопрос - что изменится?
Вполне возможно следующим будет петя ! С витей ужетак было кучма - хотел дать власть вите ( может не хотел а заставили не суть) была оранжевая революция против Вити и у народа очень короткая память после Ющенка выбрали витю... Я был в шоке... такой народ с такой короткой памяттю (если так меняет кардинально выбор) заслуживает и витю и зе и петю.... Мне что то подсказывает что и сейчас симпатиков вити дохрена: курс па восемь газ бесплатно,. Так что петя вполне вариант после Зе , но тогда точно надо будет валить хоть в гондурас .... Ибо я разочарован в народе им только церковь и бухать после церкви... Вот почему мне хотелось бы верить Libo так как нас (Украину) имхо спасет только внешнее упавление масонами америанцами кем угодно цивилизованным , только не русским ..обидно что мы станем колонией , но лучьше уж так чем никак ...
Я тоже пару лет назад в это верил и надеялся. Мне задавали наводящий вопрос - а зачем (американцам, массонам, волшебникам на голубых вертолетах и другим спасителям это) - я задумывался, но все же продолжать верить
.
Сейчас уже почти не верю и теперь задаю аналогичный вопрос: а зачем им это (спасение Украины), им больше заняться нечем, своих проблем мало?
руського медведя дразнити, більше ні до чого
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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Додано: Сер 28 сер, 2019 09:21
Коломойский в интервью намекнул что Криворожсталь могут отжать.
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Додано: Сер 28 сер, 2019 09:23
Zebra Это замечательный сигнал для потенциальных инвесторов...
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Додано: Сер 28 сер, 2019 09:23
Oleg_Sa написав:
Была больше 120.
золотішко підкрадається до докризових максимумів
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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flyman
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Додано: Сер 28 сер, 2019 09:30
Приват привел статистику расходов по кредитным картам. Половина трат - еда. После такой статистики никаких сомнений в том, что страна живет и работает за еду - нет. Все эти укрепления гривны - пыль в глаза, очередной девал нагрянет и всем покажет где нам место.https://news.finance.ua/ru/news/-/45519 ... ngi-s-kart
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Zebra
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Додано: Сер 28 сер, 2019 09:36
Zebra написав:
Приват привел статистику расходов по кредитным картам. Половина трат - еда. После такой статистики никаких сомнений в том, что страна живет и работает за еду - нет. Все эти укрепления гривны - пыль в глаза, очередной девал нагрянет и всем покажет где нам место.https://news.finance.ua/ru/news/-/45519 ... ngi-s-kart
Скажите кто-то машину или квартиру покупает расчитываясь кредитной картой ? - Нет.
Эта статистика очень искривленная.
Живите своим умом!
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Додано: Сер 28 сер, 2019 09:39
flyman написав: Oleg_Sa написав:
Была больше 120.
золотішко підкрадається до докризових максимумів
1920?
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