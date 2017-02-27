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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 309
вище 25.65
50%
154
25.55 - 25.6499
8%
26
25.45 - 25.5499
6%
19
25.40 - 25.4499
6%
18
25.35 - 25.3999
4%
11
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
3%
10
нижче 25.25
22%
68
Всього голосів : 309
Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 08:41

Руда уже 80
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 08:51

А була?
wolf1
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 09:06

Была больше 120.
Oleg_Sa
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 09:20

  Alex2007 написав:
  yama написав:
  дарий написав:2805
Вернем Петю?
Не исключено. Вопрос - что изменится? :|

Вполне возможно следующим будет петя ! С витей ужетак было кучма - хотел дать власть вите ( может не хотел а заставили не суть) была оранжевая революция против Вити и у народа очень короткая память после Ющенка выбрали витю... Я был в шоке... такой народ с такой короткой памяттю (если так меняет кардинально выбор) заслуживает и витю и зе и петю.... Мне что то подсказывает что и сейчас симпатиков вити дохрена: курс па восемь газ бесплатно,. Так что петя вполне вариант после Зе , но тогда точно надо будет валить хоть в гондурас .... Ибо я разочарован в народе им только церковь и бухать после церкви...
Вот почему мне хотелось бы верить Libo так как нас (Украину) имхо спасет только внешнее упавление масонами америанцами кем угодно цивилизованным , только не русским ..обидно что мы станем колонией , но лучьше уж так чем никак ...


Я тоже пару лет назад в это верил и надеялся. Мне задавали наводящий вопрос - а зачем (американцам, массонам, волшебникам на голубых вертолетах и другим спасителям это) - я задумывался, но все же продолжать верить :) .
Сейчас уже почти не верю и теперь задаю аналогичный вопрос: а зачем им это (спасение Украины), им больше заняться нечем, своих проблем мало? :?:

руського медведя дразнити, більше ні до чого
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 09:21

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Коломойский в интервью намекнул что Криворожсталь могут отжать.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 09:23

Zebra Это замечательный сигнал для потенциальных инвесторов...
prilepskiy
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 09:23

  Oleg_Sa написав:Была больше 120.

золотішко підкрадається до докризових максимумів
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 09:30

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Приват привел статистику расходов по кредитным картам. Половина трат - еда. После такой статистики никаких сомнений в том, что страна живет и работает за еду - нет. Все эти укрепления гривны - пыль в глаза, очередной девал нагрянет и всем покажет где нам место.

https://news.finance.ua/ru/news/-/45519 ... ngi-s-kart
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 09:36

  Zebra написав:Приват привел статистику расходов по кредитным картам. Половина трат - еда. После такой статистики никаких сомнений в том, что страна живет и работает за еду - нет. Все эти укрепления гривны - пыль в глаза, очередной девал нагрянет и всем покажет где нам место.

https://news.finance.ua/ru/news/-/45519 ... ngi-s-kart


Скажите кто-то машину или квартиру покупает расчитываясь кредитной картой ? - Нет.
Эта статистика очень искривленная.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 09:39

  flyman написав:
  Oleg_Sa написав:Была больше 120.

золотішко підкрадається до докризових максимумів

1920?
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