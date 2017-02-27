RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1915191619171918>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 309
вище 25.65
50%
154
25.55 - 25.6499
8%
26
25.45 - 25.5499
6%
19
25.40 - 25.4499
6%
18
25.35 - 25.3999
4%
11
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
3%
10
нижче 25.25
22%
68
Всього голосів : 309
Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 09:40

  Zebra написав:Приват привел статистику расходов по кредитным картам. Половина трат - еда. После такой статистики никаких сомнений в том, что страна живет и работает за еду - нет. Все эти укрепления гривны - пыль в глаза, очередной девал нагрянет и всем покажет где нам место.

https://news.finance.ua/ru/news/-/45519 ... ngi-s-kart

По вашей ссылке нет ни слова о кредитных картах :mrgreen:
в сети торговых терминалов ПриватБанка
а это по всем картам всех банков, т.е. это и кредитные и дебетовые карты :!:
Kalgan
 
Повідомлень: 89
З нами з: 02.01.19
Подякував: 5 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 09:42

Кор.счета 61,7 млрд ( +2,4 млрд )
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 34852
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3390 раз.
Подякували: 7267 раз.
 
Профіль
30
6
2
Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 09:46

  Kalgan написав:
  Zebra написав:Приват привел статистику расходов по кредитным картам. Половина трат - еда. После такой статистики никаких сомнений в том, что страна живет и работает за еду - нет. Все эти укрепления гривны - пыль в глаза, очередной девал нагрянет и всем покажет где нам место.

https://news.finance.ua/ru/news/-/45519 ... ngi-s-kart

По вашей ссылке нет ни слова о кредитных картах :mrgreen:
в сети торговых терминалов ПриватБанка
а это по всем картам всех банков, т.е. это и кредитные и дебетовые карты :!:

Хорошо, по слово кредитные зачеркнуть
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7121
З нами з: 21.09.12
Подякував: 582 раз.
Подякували: 1045 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 09:46

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zzzzzz написав:Скажите кто-то машину или квартиру покупает расчитываясь кредитной картой ? - Нет.
Эта статистика очень искривленная.

Дело даже не в машинах и квартирах - это редкие покупки, которые могут позволить себе не многие. Статистику искривляют большие супермаркеты, у которых терминал зарегистрирован как продуктовый, а продают там абсолютно все.
Сибарит
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4160
З нами з: 02.09.15
Подякував: 1531 раз.
Подякували: 2932 раз.
 
Профіль
5
4
6
Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 09:49

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Сибарит написав:Дело даже не в машинах и квартирах - это редкие покупки, которые могут позволить себе не многие. Статистику искривляют большие супермаркеты, у которых терминал зарегистрирован как продуктовый, а продают там абсолютно все.


Совершенно верно. Например, терминалы в Розетке на Киото 25 идут как продукты и супермаркеты
Amid
 
Повідомлень: 1142
З нами з: 12.06.08
Подякував: 113 раз.
Подякували: 170 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 09:55

  zzzzzz написав:
  Zebra написав:Приват привел статистику расходов по кредитным картам. Половина трат - еда. После такой статистики никаких сомнений в том, что страна живет и работает за еду - нет. Все эти укрепления гривны - пыль в глаза, очередной девал нагрянет и всем покажет где нам место.

https://news.finance.ua/ru/news/-/45519 ... ngi-s-kart


Скажите кто-то машину или квартиру покупает расчитываясь кредитной картой ? - Нет.
Эта статистика очень искривленная.

А разве в корзину потребителя входит машина или квартира?
Для определения доли среднего класса достаточно было увидеть статистику текущих расходов, и все стало ясно.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7121
З нами з: 21.09.12
Подякував: 582 раз.
Подякували: 1045 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 09:57

  Сибарит написав:
  zzzzzz написав:Скажите кто-то машину или квартиру покупает расчитываясь кредитной картой ? - Нет.
Эта статистика очень искривленная.

Дело даже не в машинах и квартирах - это редкие покупки, которые могут позволить себе не многие. Статистику искривляют большие супермаркеты, у которых терминал зарегистрирован как продуктовый, а продают там абсолютно все.

Это редкие случаи, сколько раз не покупал в Эпицентре/Эльдоваро/Фокстроте/МоYo/Comfy товар, никогда как продукты не пробивало.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7121
З нами з: 21.09.12
Подякував: 582 раз.
Подякували: 1045 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 10:05

  zzzzzz написав:Руда уже 80
где смотрите? У меня 90,54 показывает! :)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
Повідомлень: 949
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 107 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 10:13

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Бачу я вчора вдало взяв по 25,00)
twin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3039
З нами з: 19.01.09
Подякував: 31 раз.
Подякували: 107 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 10:17

  twin написав:Бачу я вчора вдало взяв по 25,00)

Гребите сейчас на все, осталось 4 дня и осеннее ралли.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7121
З нами з: 21.09.12
Подякував: 582 раз.
Подякували: 1045 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 1915191619171918>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: asti і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1560, 1561, 1562
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
15611 1860872
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 сер, 2019 19:54
phantom_systems
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 15, 16, 17
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
165 12795
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 сер, 2019 23:07
tumos
Валютный рынок в мире 1 ... 667, 668, 669
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6685 1449337
Переглянути останнє повідомлення
Чет 22 сер, 2019 08:14
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.