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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 28 сер, 2019 09:40
Zebra написав:
Приват привел статистику расходов по кредитным картам. Половина трат - еда. После такой статистики никаких сомнений в том, что страна живет и работает за еду - нет. Все эти укрепления гривны - пыль в глаза, очередной девал нагрянет и всем покажет где нам место.https://news.finance.ua/ru/news/-/45519 ... ngi-s-kart
По вашей ссылке нет ни слова о кредитных
картах
в сети торговых терминалов ПриватБанка
а это по всем картам всех банков, т.е. это и кредитные и дебетовые карты
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Kalgan
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Додано: Сер 28 сер, 2019 09:42
Кор.счета 61,7 млрд ( +2,4 млрд )
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Сер 28 сер, 2019 09:46
Kalgan написав: Zebra написав:
Приват привел статистику расходов по кредитным картам. Половина трат - еда. После такой статистики никаких сомнений в том, что страна живет и работает за еду - нет. Все эти укрепления гривны - пыль в глаза, очередной девал нагрянет и всем покажет где нам место.https://news.finance.ua/ru/news/-/45519 ... ngi-s-kart
По вашей ссылке нет ни слова о кредитных
картах
в сети торговых терминалов ПриватБанка
а это по всем картам всех банков, т.е. это и кредитные и дебетовые карты
Хорошо, по слово кредитные зачеркнуть
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Zebra
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Додано: Сер 28 сер, 2019 09:46
zzzzzz написав:
Скажите кто-то машину или квартиру покупает расчитываясь кредитной картой ? - Нет.
Эта статистика очень искривленная.
Дело даже не в машинах и квартирах - это редкие покупки, которые могут позволить себе не многие. Статистику искривляют большие супермаркеты, у которых терминал зарегистрирован как продуктовый, а продают там абсолютно все.
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Сибарит
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Додано: Сер 28 сер, 2019 09:49
Сибарит написав:
Дело даже не в машинах и квартирах - это редкие покупки, которые могут позволить себе не многие. Статистику искривляют большие супермаркеты, у которых терминал зарегистрирован как продуктовый, а продают там абсолютно все.
Совершенно верно. Например, терминалы в Розетке на Киото 25 идут как продукты и супермаркеты
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Додано: Сер 28 сер, 2019 09:55
zzzzzz написав: Zebra написав:
Приват привел статистику расходов по кредитным картам. Половина трат - еда. После такой статистики никаких сомнений в том, что страна живет и работает за еду - нет. Все эти укрепления гривны - пыль в глаза, очередной девал нагрянет и всем покажет где нам место.https://news.finance.ua/ru/news/-/45519 ... ngi-s-kart
Скажите кто-то машину или квартиру покупает расчитываясь кредитной картой ? - Нет.
Эта статистика очень искривленная.
А разве в корзину потребителя входит машина или квартира?
Для определения доли среднего класса достаточно было увидеть статистику текущих расходов, и все стало ясно.
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Zebra
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Додано: Сер 28 сер, 2019 09:57
Сибарит написав: zzzzzz написав:
Скажите кто-то машину или квартиру покупает расчитываясь кредитной картой ? - Нет.
Эта статистика очень искривленная.
Дело даже не в машинах и квартирах - это редкие покупки, которые могут позволить себе не многие. Статистику искривляют большие супермаркеты, у которых терминал зарегистрирован как продуктовый, а продают там абсолютно все.
Это редкие случаи, сколько раз не покупал в Эпицентре/Эльдоваро/Фокстроте/МоYo/Comfy товар, никогда как продукты не пробивало.
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Zebra
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Додано: Сер 28 сер, 2019 10:05
zzzzzz написав:
Руда уже 80
где смотрите? У меня 90,54 показывает!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Додано: Сер 28 сер, 2019 10:13
Бачу я вчора вдало взяв по 25,00)
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twin
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Додано: Сер 28 сер, 2019 10:17
twin написав:
Бачу я вчора вдало взяв по 25,00)
Гребите сейчас на все, осталось 4 дня и осеннее ралли.
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Zebra
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