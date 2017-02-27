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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 28 сер, 2019 10:21
asti написав: zzzzzz написав:
Руда уже 80
где смотрите? У меня 90,54 показывает!
Я смотрю сентябрьский фьючерс, а вы наверно августовский.
Фьючерс март-2020 вообще уже 70
Живите своим умом!
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Додано: Сер 28 сер, 2019 10:26
Zebra написав: twin написав:
Бачу я вчора вдало взяв по 25,00)
Гребите сейчас на все, осталось 4 дня и осеннее ралли.
Гребите серебро, оно взлетело, а в банках старая цена.
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