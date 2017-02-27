Совершенно верно. Например, терминалы в Розетке на Киото 25 идут как продукты и супермаркеты
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 28 сер, 2019 09:49
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Совершенно верно. Например, терминалы в Розетке на Киото 25 идут как продукты и супермаркеты
Додано: Сер 28 сер, 2019 10:05
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: Сер 28 сер, 2019 10:13
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Бачу я вчора вдало взяв по 25,00)
Додано: Сер 28 сер, 2019 10:17
Додано: Сер 28 сер, 2019 10:21
Я смотрю сентябрьский фьючерс, а вы наверно августовский.
Фьючерс март-2020 вообще уже 70
Живите своим умом!
Додано: Сер 28 сер, 2019 10:31
в Марте нагребли...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: Сер 28 сер, 2019 10:42
Уже грабли заполнены до предела))
Живите своим умом!
Додано: Сер 28 сер, 2019 10:51
Re: Валютный рынок в контексте ДС
25,2325
Нет,ну нал просто обнаглел-
Середня купівля:
25,05 грн Середній продаж:25,15 грн
Пахари ЧР считают, что халява продолжится бесконечно и безразмерно.
Они думают, что на Украине уже молочные реки и кисельные берега нарисовались.
Не понимают, что еще очень многое не пройдено, и еще многие горки впереди.
Одна реструктуризация Яресько чего стоит, по которой :
..........За умовами випуску VRI (реструктуризовані борги України), інвестори претендують на частину приросту реального ВВП (з урахуванням інфляції), що перевищить показник в 3% в 2019-2038 роках, за умови, що номінальний ВВП (без урахування інфляції) перевищить 125,4 млрд доларів........
Это же вообще бомба замедленного действия, и еще как рвануть может.
Ну и все остальное.
Ребята явно пока что не высказывают намерение трогать олигархов , монополии,офшоры а без этого - все эти теледвижения это все равно направление в тупик,
только опять средний класс выдоят и все,
все это мы уже проходили неоднократно,
они думают,что средний класс - это такая бесконечная дойная корова,
с которой все можно,
уже произвели процесс дойки неоднократно,
и что в результате - некоторые городки наполовину пустые - все за бугром.
У некоторых элементарно просто не на что долар-евро покупать,не до этого.
Не может нормально функционировать государство
с таким монопольно-олигархическим гадюшником
на подпорках спекуляций с бумагами.
А они - 25, а может 20 будет из-за земли. Нет ,ребята,для этого,для позитива и оптимизма еще пахать и пахать надо.
Востаннє редагувалось Автор77 в Сер 28 сер, 2019 10:54, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 28 сер, 2019 10:52
Re: Валютный рынок в контексте ДС
раз все нагребли (еще с марта) по самые помидоры, возникает вопрос кто теперь дальше будет гребсти. Олени? - так даже самые зашуганные и забитые эстонские алени (кто хотел) гребли всё лето...
Даже по телевизорам и интернетам рекомендовали всем покупать и напоминали (напоминают) про 2008 год чуть ли не каждый день.
Это я к тому, сильно ли вырастем в итоге...
Додано: Сер 28 сер, 2019 10:57
Alex2007
Зернотрейдеры нарастили экспорт зерна за период 1 июля - 22 августа на 50% , как думаете, сможет ли такой прирост долго продержатся ?
Экспорт немного просядет.
Живите своим умом!
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