Додано: Сер 28 сер, 2019 10:51

25,2325Нет,ну нал просто обнаглел-Середня купівля:25,05 грн Середній продаж:25,15 грнПахари ЧР считают, что халява продолжится бесконечно и безразмерно.Они думают, что на Украине уже молочные реки и кисельные берега нарисовались.Не понимают, что еще очень многое не пройдено, и еще многие горки впереди.Одна реструктуризация Яресько чего стоит, по которой :..........За умовами випуску VRI (реструктуризовані борги України), інвестори претендують на частину приросту реального ВВП (з урахуванням інфляції), що перевищить показник в 3% в 2019-2038 роках, за умови, що номінальний ВВП (без урахування інфляції) перевищить 125,4 млрд доларів........Это же вообще бомба замедленного действия, и еще как рвануть может.Ну и все остальное.Ребята явно пока что не высказывают намерение трогать олигархов , монополии,офшоры а без этого - все эти теледвижения это все равно направление в тупик,только опять средний класс выдоят и все,все это мы уже проходили неоднократно,они думают,что средний класс - это такая бесконечная дойная корова,с которой все можно,уже произвели процесс дойки неоднократно,и что в результате - некоторые городки наполовину пустые - все за бугром.У некоторых элементарно просто не на что долар-евро покупать,не до этого.Не может нормально функционировать государствос таким монопольно-олигархическим гадюшникомна подпорках спекуляций с бумагами.А они - 25, а может 20 будет из-за земли. Нет ,ребята,для этого,для позитива и оптимизма еще пахать и пахать надо.