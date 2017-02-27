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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 309
вище 25.65
50%
154
25.55 - 25.6499
8%
26
25.45 - 25.5499
6%
19
25.40 - 25.4499
6%
18
25.35 - 25.3999
4%
11
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
3%
10
нижче 25.25
22%
68
Всього голосів : 309
Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 09:49

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Сибарит написав:Дело даже не в машинах и квартирах - это редкие покупки, которые могут позволить себе не многие. Статистику искривляют большие супермаркеты, у которых терминал зарегистрирован как продуктовый, а продают там абсолютно все.


Совершенно верно. Например, терминалы в Розетке на Киото 25 идут как продукты и супермаркеты
Amid
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 10:05

  zzzzzz написав:Руда уже 80
где смотрите? У меня 90,54 показывает! :)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 10:13

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Бачу я вчора вдало взяв по 25,00)
twin
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 10:17

  twin написав:Бачу я вчора вдало взяв по 25,00)

Гребите сейчас на все, осталось 4 дня и осеннее ралли.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 10:21

  asti написав:
  zzzzzz написав:Руда уже 80
где смотрите? У меня 90,54 показывает! :)

Я смотрю сентябрьский фьючерс, а вы наверно августовский.
Фьючерс март-2020 вообще уже 70
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 10:31

  Zebra написав:
  twin написав:Бачу я вчора вдало взяв по 25,00)
Гребите сейчас на все, осталось 4 дня и осеннее ралли.
в Марте нагребли...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 10:42

  asti написав:
  Zebra написав:
  twin написав:Бачу я вчора вдало взяв по 25,00)
Гребите сейчас на все, осталось 4 дня и осеннее ралли.
в Марте нагребли...

Уже грабли заполнены до предела))
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 10:51

Re: Валютный рынок в контексте ДС

https://ru.investing.com/currencies/usd-uah

25,2325

Нет,ну нал просто обнаглел-

Середня купівля:
25,05 грн Середній продаж:25,15 грн

Пахари ЧР считают, что халява продолжится бесконечно и безразмерно.
Они думают, что на Украине уже молочные реки и кисельные берега нарисовались.

Не понимают, что еще очень многое не пройдено, и еще многие горки впереди.
Одна реструктуризация Яресько чего стоит, по которой :

..........За умовами випуску VRI (реструктуризовані борги України), інвестори претендують на частину приросту реального ВВП (з урахуванням інфляції), що перевищить показник в 3% в 2019-2038 роках, за умови, що номінальний ВВП (без урахування інфляції) перевищить 125,4 млрд доларів........

Это же вообще бомба замедленного действия, и еще как рвануть может.

Ну и все остальное.
Ребята явно пока что не высказывают намерение трогать олигархов , монополии,офшоры а без этого - все эти теледвижения это все равно направление в тупик,
только опять средний класс выдоят и все,
все это мы уже проходили неоднократно,
они думают,что средний класс - это такая бесконечная дойная корова,
с которой все можно,
уже произвели процесс дойки неоднократно,
и что в результате - некоторые городки наполовину пустые - все за бугром.

У некоторых элементарно просто не на что долар-евро покупать,не до этого.

Не может нормально функционировать государство

с таким монопольно-олигархическим гадюшником

на подпорках спекуляций с бумагами.

А они - 25, а может 20 будет из-за земли. Нет ,ребята,для этого,для позитива и оптимизма еще пахать и пахать надо.
Востаннє редагувалось Автор77 в Сер 28 сер, 2019 10:54, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 10:52

Re: Валютный рынок в контексте ДС

раз все нагребли (еще с марта) по самые помидоры, возникает вопрос кто теперь дальше будет гребсти. Олени? - так даже самые зашуганные и забитые эстонские алени (кто хотел) гребли всё лето...
Даже по телевизорам и интернетам рекомендовали всем покупать и напоминали (напоминают) про 2008 год чуть ли не каждый день.
Это я к тому, сильно ли вырастем в итоге...
Alex2007
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 10:57

Alex2007

Зернотрейдеры нарастили экспорт зерна за период 1 июля - 22 августа на 50% , как думаете, сможет ли такой прирост долго продержатся ?
Экспорт немного просядет.
Живите своим умом!
zzzzzz
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